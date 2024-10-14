Пьяный павлодарец бросил кирпич в авто и был наказан (видео)

Нетрезвый житель Павлодара схватил кирпич и бросил его в заднее стекло автомобиля. За это нарушителя порядка арестовали на несколько суток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года за умышленное повреждение и порчу чужого имущества к административной ответственности привлекли 194 жителя Павлодарской области.

"К примеру, в Павлодаре на улице Чайковского житель города, находясь в нетрезвом состоянии, во дворе дома кинул кирпич в заднее стекло автомашины марки Toyota Camry", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Сотрудниками полиции за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества мужчина был привлечен к административной ответственности. Суд подверг его аресту сроком на 10 суток.

"В случае выявления подобных фактов просим обращаться на канал "102" для принятия соответствующих мер. Призываем бережно относиться к городскому имуществу и напоминаем об ужесточении ответственности за акты вандализма", - обратились в ведомстве.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

Ранее в Костанае сотрудники патрульной полиции обнаружили на проезжей части около 50 разбитых вазонов с цветами. Нарушителем оказался 26-летний горожанин, которого стражи порядка задержали на соседней улице.

В итоге пьяному костанайцу, разбившему десятки вазонов с цветами, назначили штраф на сумму свыше 147 тыс. тенге.