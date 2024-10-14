Пьяный павлодарец бросил кирпич в авто и был наказан (видео)
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Нетрезвый житель Павлодара схватил кирпич и бросил его в заднее стекло автомобиля. За это нарушителя порядка арестовали на несколько суток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года за умышленное повреждение и порчу чужого имущества к административной ответственности привлекли 194 жителя Павлодарской области.
"К примеру, в Павлодаре на улице Чайковского житель города, находясь в нетрезвом состоянии, во дворе дома кинул кирпич в заднее стекло автомашины марки Toyota Camry", - рассказали в ДП Павлодарской области.
Сотрудниками полиции за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества мужчина был привлечен к административной ответственности. Суд подверг его аресту сроком на 10 суток.
"В случае выявления подобных фактов просим обращаться на канал "102" для принятия соответствующих мер. Призываем бережно относиться к городскому имуществу и напоминаем об ужесточении ответственности за акты вандализма", - обратились в ведомстве.
Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.
Ранее в Костанае сотрудники патрульной полиции обнаружили на проезжей части около 50 разбитых вазонов с цветами. Нарушителем оказался 26-летний горожанин, которого стражи порядка задержали на соседней улице.
В итоге пьяному костанайцу, разбившему десятки вазонов с цветами, назначили штраф на сумму свыше 147 тыс. тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173824-pyanyy-pavlodarec-brosil-kirpich-v-avto-i-byl-nakazan-video/
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