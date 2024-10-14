Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пьяный павлодарец бросил кирпич в авто и был наказан (видео)

Опубликовано:

Правонарушение в Павлодаре
На месте происшествия. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

Нетрезвый житель Павлодара схватил кирпич и бросил его в заднее стекло автомобиля. За это нарушителя порядка арестовали на несколько суток, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года за умышленное повреждение и порчу чужого имущества к административной ответственности привлекли 194 жителя Павлодарской области.

"К примеру, в Павлодаре на улице Чайковского житель города, находясь в нетрезвом состоянии, во дворе дома кинул кирпич в заднее стекло автомашины марки Toyota Camry", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Сотрудниками полиции за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества мужчина был привлечен к административной ответственности. Суд подверг его аресту сроком на 10 суток.

"В случае выявления подобных фактов просим обращаться на канал "102" для принятия соответствующих мер. Призываем бережно относиться к городскому имуществу и напоминаем об ужесточении ответственности за акты вандализма", - обратились в ведомстве.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

Ранее в Костанае сотрудники патрульной полиции обнаружили на проезжей части около 50 разбитых вазонов с цветами. Нарушителем оказался 26-летний горожанин, которого стражи порядка задержали на соседней улице.

В итоге пьяному костанайцу, разбившему десятки вазонов с цветами, назначили штраф на сумму свыше 147 тыс. тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173824-pyanyy-pavlodarec-brosil-kirpich-v-avto-i-byl-nakazan-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie