"Свидетельствует о халатности руководства": работники выиграли суд против КТЖ

Девять жителей Актобе подали иск к ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" из-за увольнения спустя полтора месяца после трудоустройства, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, актюбинцы были приняты на работу дублерами помощника машиниста тепловозов. Однако вскоре ТОО расторгло с ними трудовые договоры ввиду несоответствия работников занимаемой должности (пп.4-1 п.1 ст.52 Трудового кодекса).

Основанием к прекращению трудовых договоров послужил протокол совещания, которым было установлено:

несоответствие состава конкурсной комиссии отбора кадров;

ненадлежащее оформление трудовых договоров в части невключения испытательного срока;

непроведение кадровой службой проверки документов путем направления запросов и получения подтверждений с учебных заведений и другие процедурные нарушения.

За защитой своих трудовых прав уволенные сотрудники ТОО обратились в горсуд Актобе.

"Судом с достоверностью установлено, что истцами при трудоустройстве через сайт сданы все необходимые документы для участия в конкурсе и подтверждающие их профессиональные навыки. Суд пришел к выводу об отсутствии по указанным в протоколе совещания оснований для увольнения истцов, что скорее свидетельствует о халатности руководства ТОО", - говорится в сообщении суда.

Кроме того, как отметили в суде, возбужденное уголовное дело в отношении председателя комиссии не связано с действиями истцов, которые не несут ответственности за ненадлежащее исполнение председателем комиссии должностных обязанностей.

"Так, ТОО нарушены конституционные права истцов на труд", - отметили в суде.

Суд восстановил в должностях уволенных работников. С работодателя в пользу каждого истца взысканы порядка 900 тыс. тенге зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

По информации с официального сайта, в структуре ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" имеется филиальная сеть, сформированная из отделений дорог и локомотивных депо, осуществляющих обслуживание клиентов по сети железных дорог Казахстана и предоставляющая полный комплекс услуг по транспортировке грузов.

Данный проект позволил оптимизировать ряд дочерних организаций АО "НК "КТЖ".

Ранее в Астане вынесли приговор руководителям военизированной железнодорожной охраны КТЖ - главе организации, его заму и менеджеру назначили до 8 лет лишения свободы по делу о хищении 159 млн тенге.