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Житель Петропавловска "инвестировал" занятые деньги и лишился 8 млн тенге

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мужчина держит деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Житель Петропавловска доверился рекламе и перевел неизвестным 8 млн тенге. Он использовал все сбережения и одолжил деньги у знакомых, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Официальный медиапортал МВД Polisia.kz сообщает, что полицейские Северо-Казахстанской области предупреждают об опасности рекламы инвестиций и покупки акций в Сети.

"Житель Петропавловска, доверившись рекламе якобы инвестиционной компании, использовал все сбережения, одолжил деньги у знакомых и "сделал вложение" на 8 млн тенге. Деньги тотчас оказались в кармане мошенников. В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия", - рассказали в МВД.

Сообщается, что это не единичный случай. По данным полиции, аферисты привлекают людей обещаниями быстрой прибыли на "биржевой игре" или в виде дивидендов за инвестиции в известные фирмы.

Сегодня казахстанцев снова предупредили о популярных видах мошенничества. В список вошли звонки от якобы брокеров, где злоумышленники предлагают выгодные инвестиции в криптовалюту, золото, акции с доходностью более 50 процентов в месяц. Однако после получения инвестиций они блокируют потерпевших во всех социальных сетях и мессенджерах.

Напомним, в феврале текущего года житель Алматы стал жертвой мошенничества и лишился 83 млн тенге. Мужчина повелся на "выгодные инвестиции".

Ранее в Акмолинской области женщина предполагала, что вложила деньги в инвестиционный проект с названием известного банка, но оказалась жертвой мошенников и потеряла более 12 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2149434-zhitel-petropavlovska-investiroval-zanyatye-dengi-i-lishilsya-8-mln-tenge/

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