Почти 4 млн тенге потеряла акмолинка, решив заработать на инвестициях

Жительница Акмолинской области потеряла почти 4 млн тенге, поверив рекламе инвестиций. Женщина оформила 3 кредита, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Полицейские Акмолинской области предупреждают граждан о фактах мошенничества под видом инвестиционной платформы.

Но, несмотря на неоднократные заявления правоохранителей, жители региона продолжают верить рекламе и "инвестировать" деньги.

"Для убедительности мошенники размещают поддельные фото и видео с участием руководства популярного банка и комментариями известных людей. Как правило, аферисты предлагают быстрый и легкий заработок путем вложения инвестиций и последующего получения дивидендов.

И если в первое время граждане получают часть внесенных денежных средств, то в последующем "аппетиты" мошенников растут, а вкладчики не имеют возможность получить свои выплаты", - предупредили в ДП Акмолинской области.

На подобную уловку попалась 57-летняя жительница Степногорска.

"Всего за месяц она отдала мошенникам 3 913 000 тенге, пытаясь заработать на инвестициях. Для того, чтобы перевести деньги мошенникам, акмолинка оформила кредиты в трех банках, а все деньги перевела на счета аферистов", - рассказали в ведомстве.

Полицейские убедительно просят граждан тщательно проверять информацию, не оставлять свои личные данные на подозрительных сайтах и ни в коем случае не переводить деньги на указанные счета.

Ранее житель Петропавловска доверился рекламе якобы инвестиционной компании и перевел неизвестным 8 млн тенге. Он использовал все свои сбережения и одолжил деньги у знакомых.

В Актюбинской области пенсионер втайне от родственников два года перечислял деньги мошенникам. Он думал, что инвестирует деньги в якобы национальную нефтяную компанию. Мужчина брал кредиты и в итоге лишился более 2,5 млн тенге.

А врач из Актобе поверила фейковой рекламе якобы от известного банка, решила вложить деньги в криптоплатформу и за четыре месяца перечислила около 46 млн тенге. Вернуть деньги обратно женщина уже не смогла.