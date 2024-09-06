"Нашлялась?": семейная ссора из-за ревности закончилась убийством в Актюбинской области

Суд приговорил к 11 годам лишения свободы актюбинца, обвиняемого в том, что он зарезал жену на почве ревности, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор СМУС Актюбинской области.

Шокирующее преступление случилось в поселке Мартук Актюбинской области. 35-летний мужчина вечером дома накормил детей, уложил спать и стал ждать свою жену, которая находилась в это время в Актобе, что в 75 км от населенного пункта.

Время уже было ближе к полуночи, супруга по телефону сообщила, что гуляет с коллективом в кафе и позже приедет. Как следует из обвинения, он не лег спать, а стал пить пиво и ждал жену, а когда она пришла, встретил ее во дворе с ножом в руке. Он сказал ей: "Что, нашлялась? Вспомнила, что у тебя есть дети?".

"Они подошли друг к другу, в это время она ему что-то хотела сказать, но он левой рукой схватил ее за волосы, ножом один раз ударил ее, куда ударил, не помнит, она упала на землю. Потом он начал ножом бить ее, сколько раз, не помнит. В это время он услышал крики соседки. После этого он взял свой телефон, сигареты и убежал со двора", - установил суд.

Вскоре мужчину задержали, а на днях он предстал перед судом по обвинению в убийстве.

Сам он полностью признал вину в преступлении и раскаялся. В суде объяснил, что набросился на жену с ножом из-за ревности.

В суде также допросили соседей семьи. Одна женщина рассказала, что незадолго до своей гибели соседка звонила ей и просила узнать, как там дети, все ли с ними хорошо. Она ходила в дом погибшей, где встретила ее супруга, который говорил гадости про жену.

Через время соседка услышала, как пара ругалась, потом услышала женский крик: "Помогите, вызовите кто-нибудь полицию, он меня убивает, пожалуйста, помогите". Она побежала в соседний двор, увидела на земле свою соседку в луже крови, а ее муж убежал.

Суд установил, что обвиняемый виновен в убийстве своей супруги.

"В суде, бесспорно, установлено, что обвиняемый, находясь дома, распивал спиртное, затем поссорился с супругой. После он на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры, и используя это как повод для совершения убийства, нанес неоднократные удары в область шеи, грудной клетки, живота с повреждением жизненно важных органов. При этом он, сознавая, что при нанесении таким орудием, как нож, удара в область шеи, грудной клетки, живота, где расположены жизненно важные органы, может причинить смерть человеку, желал именно этого результата", - следует из приговора суда.

Мать убитой оформила опекунство над своими внуками и потребовала от зятя 100 млн тенге за моральный вред. Она рассказала, что зять ревновал ее дочь, на этой почве они часто ругались. А за несколько часов до гибели дочь созванивалась с ней и говорила, что не может найти такси в поселок. Ближе к полуночи она сообщила, что выехала в сторону Мартука.

Суд приговорил мужчину за убийство жены к 11 годам лишения свободы в учреждении УИС максимальной безопасности. Также обязал возместить матери убитой моральный ущерб в 10 млн тенге. Приговор суда пока в законную силу пока не вступил.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Также в области Абай мужчине вынесли приговор за покушение на убийство супруги после ее обращения в полицию с заявлением о домашнем насилии. Как рассказали в суде, он нанес жене несколько ударов ножом в область груди и шеи.

А в Западно-Казахстанской области 73-летнего местного жителя приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги, с которой он прожил вместе 48 лет.