Хозяин сауны в Астане заявил о пропаже миллионов из кассы

Владелец сауны обратился к полицейским Астаны после пропажи из кассы около 3 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. В краже заподозрили администратора заведения.

По информации официального медиапортала МВД Polisia.kz, в правоохранительные органы Астаны поступило заявление от 35-летнего местного жителя, являющегося хозяином сауны. По его словам, из кассы было похищено около трех миллионов тенге.

"Установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 34-летняя гражданка, которая являлась администратором заведения. По предварительным данным, девушка, находясь на рабочем месте, путем свободного доступа тайно похитила денежные средства. Злоумышленница часть выручки клиентской базы собирала на кассе, а другую часть - переводом забирала на свой счет", - утверждают в полиции.

Возбуждено уголовное дело, по информации МВД, подозреваемая дала признательные показания.

В сентябре текущего года мы писали, что в Астане кассира супермаркета подозревают в том, что она отпускала товары бесплатно своим родственникам. Ущерб составил свыше 4 миллионов тенге.

Также в Астане в полицию обратился администратор компьютерного клуба, который сообщил о пропаже денег из кассы заведения. Под подозрение попал один из работников.

В июле этого года сообщалось, что кассиров "Казпочты" подозревают в причинении ущерба на 84 млн тенге. По версии обвинения, кассиры в период с 2021 по 2023 годы при предоставлении населению государственной услуги по оформлению паспортов и удостоверений личности присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 1200 часов; либо ограничением свободы до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет.