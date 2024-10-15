"Бюджет сопоставим с ВВП Казахстана": МЦРИАП о современной киберпреступности

Глава комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов в СЦК рассказал, что из себя представляет современная киберпреступность, передает NUR.KZ.

"Есть строгая иерархия в преступном мире. Одна команда будет заниматься звонками - это так называемые дропперы. Они находятся на передовой и их проще всего найти, но дальше цепочку размотать практически невозможно, потому что эти дропперы не знают остальных и никогда не знают, кто является главарем", – сказал Абдикаликов.

Он рассказал, почему их сложно вычислить и наказать.

"Современная киберпреступность – это не хакер-одиночка, который сидит ночью в капюшоне и там что-то делает в компьютере. Это абсолютно не так. Это мощные организации, у которых бюджет сопоставим, наверное, с ВВП Казахстана. У каждой группы есть своя роль и они не знают друг о друге ничего.... Только через связного могут работать друг с другом… Поэтому я понимаю сложности у правоохранительных органов. Да, они могут вычислить и арестовать дроппера, но что с него взять? Он ничего бы не смог сказать, так как не знает всю преступную цепочку", – резюмировал спикер.

Напомним, сегодня Абдикаликов также сообщил, что страховые компании в Казахстане могут много лет хранить персональные данные граждан и не нести за это ответственность. По его словам, в ведомстве намерены добиваться ограничения срока хранения персональных данных.

Еще он рассказал, что до конца текущего года через портал электронного правительства планируют реализовать функцию, благодаря которой каждый гражданин будет иметь возможность отозвать свое согласие на обработку персональных данных. Кроме того, будет отдельная кнопка, которая будет по желанию гражданина говорить о том, что его персональные данные должны быть уничтожены полностью.

Также он высказался о борьбе с мошенничествами в Сети - сейчас ведутся переговоры о том, чтобы создать в стране отдельный Call-центр, который бы собрал все случаи по подозрению на мошенничество.