Реальный срок получила казахстанка за распространение личных фото мужа

Жительница Западно-Казахстанской области из-за ревности распространила интимное фото супруга, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным пресс-службы прокуратуры ЗКО, казахстанка на почве ревности распространила интим фото супруга посредством мобильного мессенджера WhatsApp.

"С учетом настойчивой позиции государственного обвинителя прокуратуры города Уральск вина подсудимой полностью доказана. Приговором Уральского городского суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы (ст. 147 УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите).

Аналогично гражданин "И." осужден на 3 года лишения свободы за распространение приватной фотографии супруги", - говорится в сообщении ведомства.

Приговоры вступили в законную силу.

В надзорном органе напомнили казахстанцам, что распространение материалов частной жизни без согласия может не только нанести серьезный моральный вред, но и повлечь за собой уголовную ответственность на срок до 6 лет лишения свободы.

В сентябре мы писали о случае, когда житель Уральска распространил интимные фотографии бывшей жены - он отправил их ее отцу, а также в группу в WhatsApp. За это мужчину наказали лишением свободы.

А в Туркестанской области вынесли приговор местному жителю, который установил скрытую камеру, чтобы снять секс со своей невестой. Потом он распространил запись по соцсетям среди знакомых и родственников, сопровождая видео комментариями.

Житель Атырауской области тайно снял обнаженными бывшую жену и ее сестру и угрожал распространить видео в интернете, вынуждая мать своих пятерых детей написать расписку о выплате ему денег. Мужчину приговорили к лишению свободы.

Согласно статье 147 УК РК:

1. Несоблюдение мер по защите персональных данных лицом, на которое возложена обязанность принятия таких мер, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам лиц, - наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда законным интересам лица в результате незаконных сбора и (или) обработки (за исключением распространения) иных персональных данных - наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации, либо путем незаконного доступа к электронным информационным ресурсам, информационной системе или незаконного перехвата информации, передаваемой по сети телекоммуникаций, либо в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или для других лиц, или организаций, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга с целью воспрепятствования такой деятельности или из мести за нее - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет или без такового.

4. Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения иных персональных данных - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

5. Совершение действий, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в масс-медиа, сетях телекоммуникаций или на онлайн-платформах, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга с целью воспрепятствования такой деятельности или из мести за нее - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.