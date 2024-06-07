Казахстанец ночью тайно снял бывшую жену голой и угрожал распространить видео

Житель Атырауской области тайно снял обнаженными бывшую жену и ее сестру и угрожал распространить видео. Его приговорили к реальному лишению свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, судебной коллегией по уголовным делам Атырауского облсуда пересмотрен приговор суда в отношении виновного в самоуправстве по жалобе потерпевшей.

По данным суда, законный брак между осужденным и потерпевшей был расторгнут, пять несовершеннолетних детей от общего брака оставлены на попечении их матери.

"После расторжения брака мужчина ночью незаконно проник во двор дома, где проживала его бывшая супруга с сестрой, и через окно ванной комнаты снял их обнаженными на видео.

На следующий день он позвал бывшую супругу к нотариусу, где потребовал от нее написать расписку о выплате части стоимости общего дома, а в случае отказа - угрожал распространить снятое видео в интернете", - установил суд.

По решению суда первой инстанции мужчина, вынудив потерпевшую написать расписку, совершил самоуправство (ч.3 ст.389 УК). Его признали виновным по этой статье и приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.

При этом по приговору суда первой инстанции осужденный был признан невиновным в совершении угрозы (ст.115 УК), нарушении неприкосновенности жилища (ч.2 ст.149 УК). Его оправдали по данным статьям в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

Позже судебная коллегия установила, что назначенное судом первой инстанции наказание не соответствует личности осужденного, обстоятельствам дела и совершенным правонарушениям.

На заседании коллегии потерпевшая указала, что бывший муж не давал ей покоя даже после вынесения приговора, несмотря на предписание правоохранительных органов не приближаться к ней и ее детям.

"В ходе следствия и после вынесения приговора он совершал противоправные действия в отношении нее, следил за ней, оскорблял нецензурной бранью. Кроме того, установлено, что в настоящее время органами внутренних дел расследуется уголовное дело в отношении осужденного по доведению до самоубийства его ребенка", - сообщили в суде.

С учетом изложенного приговор был изменен: мужчину приговорили к 1,5 годам реального лишения свободы по делу о самоуправстве. Его немедленно взяли под стражу в зале суда.

Апелляционная жалоба потерпевшей была удовлетворена.

Отметим, что по ч.3 ст.389 УК РК самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законодательством Республики Казахстан порядку, осуществление своего действительного или предполагаемого права, оспариваемого другим лицом или организацией, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Актобе предприниматель избил бывшую жену, сломав ей руку, и заплатил ей за это 1,1 млн тенге в качестве компенсации за лечение. На судебном заседании потерпевшая утверждала, что экс-супруг угрожал выкинуть ее с балкона. Суд отправил мужчину за решетку на полгода.