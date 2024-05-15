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Казахстанец установил скрытую камеру, чтобы снять секс с невестой и слить видео в Сеть

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Мужчина и женщина лежат в постели
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

В Туркестанской области вынесен приговор местному жителю, который привлекался к ответственности за нарушение персональных данных в отношении собственной возлюбленной, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор в судебном кабинете Верховного суда РК.

Как указывается в материалах дела, в конце 2022 года мужчина, затаив обиду на невесту из-за бытовых ссор, предложил ей "развеяться" в гостинице.

Возлюбленные сняли номер, в котором обвиняемый тайно установил видеокамеру. Затем он занялся любовью с женщиной, зная, что все снимается на видео.

На следующий день он распространил запись по соцсетям среди знакомых и родственников, сопровождая видео собственными весьма нелестными комментариями в отношении подруги.

Женщина пыталась покончить с собой. На мужчину было возбуждено уголовное дело.

Однако в суде он полностью раскаялся и попросил прощения у потерпевшей. Отмечал, что они с девушкой помирились и продолжают романтические отношения. Потерпевшая также простила обвиняемого. Дело по статье о доведении до самоубийства было прекращено.

По статье 147 части 5 УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни) мужчина был признан виновным, но с учетом примирения с потерпевшей и другими смягчающими обстоятельствами суд вынес ему наказание 3 года 6 месяцев условно.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ст.147 ч.5 УК РК распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения иных персональных данных в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в средствах массовой информации или с использованием сетей телекоммуникаций, в том числе через Интернет, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга с целью воспрепятствования такой деятельности или из мести за нее наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2101157-kazahstanec-ustanovil-skrytuyu-kameru-chtoby-snyat-seks-s-nevestoy-i-slit-video-v-set/

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