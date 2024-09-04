Житель Алматы хотел купить криптовалюту и лишился 67 млн тенге

В Алматы мужчину осудили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за то, что он обманом завладел чужими 67 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

По информации прокуратуры Алматы, на территории Бостандыкского района между сторонами была осуществлена сделка по купли-продаже криптовалюты.

"Гражданин "Х"., введя в заблуждение потерпевшего, сообщил недостоверный счет криптокошелька и завладел криптовалютой потерпевшего в размере 67 млн тенге.

С учетом позиции гособвинителя, суд приговорил подсудимого к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Кроме того, в ходе досудебного расследования потерпевшему частично возвращено 19,5 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу. Кроме того, прокуратура призывает граждан быть бдительными при переводах электронных денежных средств.

Ранее двух жителей столицы осудили за незаконный обмен криптовалюты. Сообщалось, что оборот от деятельности астанчан составлял 15 млрд тенге. Кроме того, жителя Астаны приговорили к 2,5 годам лишения свободы за незаконный обмен криптовалюты.

До этого сотрудники АФМ задержали жителя Астаны, который предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи или покупки необеспеченных цифровых активов.

Ранее эксперты рассказали, за какие операции с криптовалютой казахстанцам может грозить арест. Также мы писали, как распознать фальшивую криптовалюту.

По определению Investopedia, криптовалюта (крипта) - это цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографией, что делает ее подделку практически невозможной. Многие криптовалюты представляют собой децентрализованные сети, основанные на технологии блокчейна - распределенном цифровом реестре, управляемом разрозненной сетью компьютеров без единого центра.

Отличительной чертой криптовалют считают то, что они не выпускаются никаким центральным органом, что делает их теоретически невосприимчивыми к вмешательству со стороны правительства.