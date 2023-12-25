Сотни миллионов тенге: астанчанин организовал незаконный криптообменник

Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение предлагал житель Астаны через Telegram, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники столичного департамента АФМ завершили расследование уголовного дела по факту незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере.

В ходе следствия было установлено, что житель Астаны предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи или покупки необеспеченных цифровых активов.

"Данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную обеспеченную свободно конвертируемую валюту в Республике Казахстан, приобрести необеспеченные электронные цифровые активы", - говорится в сообщении АФМ.

По информации ведомств с февраля по июль 2023 года астанчанин произвел реализацию криптовалюты USDT (Tether - прим. ред.) на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат, добавили в ведомстве.

По определению Investopedia, криптовалюта (крипта) — это цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографией, что делает ее подделку практически невозможной. Многие криптовалюты представляют собой децентрализованные сети, основанные на технологии блокчейна — распределенном цифровом реестре, управляемом разрозненной сетью компьютеров без единого центра. Отличительной чертой криптовалют считают то, что они не выпускаются никаким центральным органом, что делает их теоретически невосприимчивыми к вмешательству со стороны правительства.