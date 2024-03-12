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Астанчанин обменял криптовалюту на наличку и получил срок

Опубликовано:

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Биткоин. Иллюстративное фото: Pixabay

Жителя Астаны приговорили к 2,5 годам лишения свободы за незаконный обмен криптовалюты, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, житель Астаны приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконный обмен криптовалюты.

"Виновное лицо, осуществляя деятельность без лицензии в сфере обмена необеспеченных цифровых активов на наличные денежные средства, в течение шести месяцев извлек незаконный доход в особо крупном размере в сумме 342,8 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры.

По иску прокурора с осужденного взыскана в пользу государства сумма незаконно полученного дохода в размере 342,8 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в январе двух жителей столицы осудили за незаконный обмен криптовалюты. Сообщалось, что оборот от деятельности астанчан составлял 15 млрд тенге.

В конце 2023 года сотрудники АФМ задержали жителя Астаны, который предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи или покупки необеспеченных цифровых активов.

По определению Investopedia, криптовалюта (крипта) - это цифровая или виртуальная валюта, защищенная криптографией, что делает ее подделку практически невозможной. Многие криптовалюты представляют собой децентрализованные сети, основанные на технологии блокчейна - распределенном цифровом реестре, управляемом разрозненной сетью компьютеров без единого центра.

Отличительной чертой криптовалют считают то, что они не выпускаются никаким центральным органом, что делает их теоретически невосприимчивыми к вмешательству со стороны правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2066967-astanchanina-osudili-na-25-goda-za-nezakonnyy-obmen-kriptovalyuty/

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