"Деньги давай!": нападения произошли в Усть-Каменогорске (видео)
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В Усть-Каменогорске ограбили цветочный и продуктовый магазины. Из касс забрали более 120 тыс. тенге. Подозреваемого в грабежах задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.
Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью в полицию с сообщением о нападении обратилась взволнованная продавец из цветочного магазина.
Потерпевшая рассказала, что неизвестный ворвался в помещение и начал угрожать: "Деньги давай!".
"Несколько раз ударив ее, он похитил из кассы 14 тыс. тенге, а после скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в ДП ВКО.
Спустя два дня к стражам порядка поступил еще один подобный вызов.
"В это раз мужчина действовал по тому же сценарию в продуктовом магазине. Он, угрожая физическим превосходством, забрал из кассового аппарата более 110 тыс. тенге", - пояснили в ведомстве.
Полицейские в кратчайший срок установили и задержали подозреваемого.
"Им оказался 30-летний житель области, который посуточно снимал квартиры в том же квартале, где грабил магазины. Похищенные денежные средства он потратил на погашение долгов", - уточнили в ДП ВКО.
По данным фактам возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится дальнейшее расследование, направленное на выявление всех обстоятельств и возможных соучастников.
Отметим, что по п.1 ч.2 ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Ранее в Карагандинской области полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа с применением насилия. Потерпевший лишился золотой цепочки и телефона, а общий ущерб составил порядка 400 тыс. тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173999-dengi-davay-napadeniya-proizoshli-v-ust-kamenogorske-video/
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