Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Деньги давай!": нападения произошли в Усть-Каменогорске (видео)

Опубликовано:

В Усть-Каменогорске задержали подозреваемого
Задержанный. Фото: ДП ВКО

В Усть-Каменогорске ограбили цветочный и продуктовый магазины. Из касс забрали более 120 тыс. тенге. Подозреваемого в грабежах задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью в полицию с сообщением о нападении обратилась взволнованная продавец из цветочного магазина.

Потерпевшая рассказала, что неизвестный ворвался в помещение и начал угрожать: "Деньги давай!".

"Несколько раз ударив ее, он похитил из кассы 14 тыс. тенге, а после скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в ДП ВКО.

Спустя два дня к стражам порядка поступил еще один подобный вызов.

"В это раз мужчина действовал по тому же сценарию в продуктовом магазине. Он, угрожая физическим превосходством, забрал из кассового аппарата более 110 тыс. тенге", - пояснили в ведомстве.

Полицейские в кратчайший срок установили и задержали подозреваемого.

"Им оказался 30-летний житель области, который посуточно снимал квартиры в том же квартале, где грабил магазины. Похищенные денежные средства он потратил на погашение долгов", - уточнили в ДП ВКО.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится дальнейшее расследование, направленное на выявление всех обстоятельств и возможных соучастников.

Отметим, что по п.1 ч.2 ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Карагандинской области полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа с применением насилия. Потерпевший лишился золотой цепочки и телефона, а общий ущерб составил порядка 400 тыс. тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173999-dengi-davay-napadeniya-proizoshli-v-ust-kamenogorske-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie