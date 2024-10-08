"Преступление носило дерзкий характер": подозреваемых задержали в Темиртау

В Карагандинской области полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа с применением насилия. Потерпевший лишился золотой цепочки и телефона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Старогородского отдела полиции УП Темиртау задержали предполагаемых участников грабежа.

Подозреваемые, возраст которых составляет от 21 до 29 лет, применили насилие к потерпевшему и отобрали у него золотую цепочку и мобильный телефон. После совершения преступления нападавшие скрылись. Общий ущерб составил 400 тысяч тенге.

"Преступление носило дерзкий характер. Задержанные дали признательные показания, а вещественные доказательства были изъяты. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - рассказали в МВД.

Ранее в Темиртау сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона. Сумма ущерба составила 510 тысяч тенге. Подозреваемый вызвал такси, чтобы доехать до нужного адреса. По данным следствия, во время поездки он обнаружил мобильный телефон, который находился в заднем кармане переднего пассажирского сиденья, и прибрал его к рукам.

19 сентября полицейские задержали двух подростков по подозрению в крупной краже из салона автомобиля. По версии следствия, они вскрыли автомобиль в Темиртау. Внутри машины подозреваемые обнаружили 4 миллиона тенге наличными и забрали их.