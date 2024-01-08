Наркотики из США сбывали в Казахстане через Telegram: 7 человек осудили в Алматы

В Алматы вынесли приговор семерым гражданам, причастным к сбыту наркотиков из США в Казахстане посредством Telegram-мессенджера, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Департамент АФМ по Алматы окончил досудебное расследование в отношении группы лиц по факту незаконного перемещения через госграницу наркотических средств в крупном размере.

В пресс-службе Агентства в Telegram напомнили, что житель Алматы был задержан при получении почтовых отправлений из США. У него нашли и изъяли наркотические вещества: марихуана высушенная 649 гр. и гашиш 676 гр.

Позже, при проведении проверочных мероприятий, была установлена группа лиц, занимавшаяся незаконным перемещением через госграницу наркотических средств в особо крупном размере и сбытом через мессенджер Telegram. У них тоже нашли и изъяли наркотики: марихуану 705 гр. и гашиш 1 266 гр.

Так, суд вынес приговор в отношении семерых человек – их осудили от 3 до 16,5 лет лишения свободы.

Таким образом, в результате предпринятых мер Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность канала по контрабанде наркотиков из США в Казахстан и нескольких Telegram-каналов по сбыту наркотических средств на территории Алматы.

Напомним, в августе 2022 года в Алматы пресекли ввоз наркотических средств, общий вес изъятых наркотиков составил около 24 килограммов. Запрещенные вещества нашли в международных посылках.

В мае прошлого года в Алматы полицейские ликвидировали наркосеть. Подозреваемыми оказались двое сожителей и еще несколько человек – наркотические вещества получали почтовым сообщением из Испании и США.

В сентябре в Астане вынесли приговор двум казахстанцам, которые почтой из Штатов заказывали наркотики и планировали продавать их через мессенджер. Их осудили к 7 годам и 8 годам 4 месяцам лишения свободы.