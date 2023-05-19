Наркотики из Испании и США распространяли в Алматы

Полицейская машина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы полицейские ликвидировали наркосеть. Подозреваемыми оказались двое сожителей и еще несколько человек, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В МВД рассказали, что в поставке и реализации марихуаны подозреваются пять человек: пара сожителей, их друг и еще двое человек.

Пара руководила преступным процессом: 27-летний гражданин Л. и его 35-летняя спутница – гражданка К. – выполняли роли организатора и координатора, говорится в публикации.

При этом подозреваемыми в закладывании наркотиков стали гражданин Б. 1993 года рождения и гражданин А. 1995 года рождения. Курьером, как рассказали в полиции, выступил 25-летний гражданин А.

"В результате проведенных целевых оперативно-розыскных мероприятий при координации прокуратуры города в рамках проекта “Борьба с наркопреступностью” сотрудниками нашего подразделения совместно с представителями ДПН МВД РК, АФМ РК пресечена преступная деятельность наркодельцов, наладивших сбыт наркотиков бесконтактным методом через мессенджеры.

Установлено, что посылки с наркотиками злоумышленники получали почтовым сообщением из Испании и США. Оплату за зелье от клиентов получали через виртуальный кошелек. Вывод денежных средств производили через банки второго уровня. На данном этапе следствия установлено 49 банковских счетов", – информировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Алмагамбетов отметил, что преступная деятельность фигурантов была официально задокументирована. А по месту жительства подозреваемых проведены санкционированные обыски.

Как рассказали в МВД, в квартире главных фигурантов дела обнаружили 6 млн тенге, SIM-карты, банковские карточки, электронные весы, а также вещества растительного происхождения со специфическим запахом.

Задержанные взяты под стражу.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, заявили в полиции.

При этом, согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и части 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Отметим, что глава МВД Марат Ахметжанов на заседании правительства в марте этого года сообщил, что в прошлом году правоохранительными и специальными органами выявлено около 3 тыс. наркопреступлений, сообщается на официальном информационном ресурсе премьера РК.

"Из них 60% – это сбыт наркотиков. Пресечена деятельность 4 организованных наркогрупп. Ликвидировано 70 подпольных нарколабораторий. Изъято 16 тонн наркотиков, в том числе 5,7 тонн марихуаны, 918 кг гашиша, 102 кг героина, 582 кг синтетики", — доложил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2021242-narkotiki-iz-ispanii-i-ssha-rasprostranyali-v-almaty/