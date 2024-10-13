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"В руках - охотничий кинжал": на потасовку в Алматы отреагировала полиция

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Потасовка в Алматы
Потасовка в Алматы. Скриншот: t.me/almatynews_kaz

В Сети распространилось видео с небольшой потасовкой в Алматы между мужчинами. По словам очевидца, в руках у одного из них был кинжал, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Almaty News. На кадрах - небольшая потасовка между мужчинами. Один из них, как сообщает автор поста, был вооружен кинжалом.

"В руках - охотничий кинжал", - утверждает очевидец.

Корреспондент NUR.KZ в департаменте полиции Алматы рассказали, что по данному факту проводится расследование.

"Правонарушители задержаны и доставлены в полицию. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела.

В отношении них непременно будут приняты меры в соответствии законодательством", - гласит ответ полиции.

В июле в Алматы драка с применением оружия попала на видео в Алматы. Пострадал государственный земельный инспектор, подозреваемым оказался хозяин ларька.

В сентябре в южной столице подрались пассажиры городского автобуса - трое мужчин набросились на пассажира и начали его избивать. Из-за этого водитель остановил автобус и вмешался в ситуацию в салоне. В полиции тогда начали проверку.

Позже в алматинском баре произошла потасовка со стрельбой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173599-v-rukah-ohotnichiy-kinzhal-na-potasovku-v-almaty-otreagirovala-policiya/

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