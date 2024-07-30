Драку с применением оружия в Алматы прокомментировали в полиции (видео)

В Департаменте полиции города Алматы заявили, что подозреваемый в хулиганстве с применением оружия мужчина находится под домашним арестом, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Kozachkov offside" было опубликовано видео, на кадрах которого видно драку. По словам автора поста, драка произошла в Алматы, а пострадавшим на видео является государственный земельный инспектор.

"Накануне он вынес решение о сносе незаконно установленного киоска - предприниматель поставил его внаглую в хорошем районе, хотя не имел разрешения и земля ему не принадлежит. Поэтому инспектор распорядился снести объект.

А бизнесмен не придумал ничего лучше, кроме как прийти в департамент по управлению земельными ресурсами и вытащить госслужащего на мужской разговор. Еще и нож с собой взял. Теперь полиция расследует дело по хулиганству с применением оружия. Хозяин ларька задержан", - говорится в описании к видео.

Пресс-служба Департамента полиции города Алматы прокомментировала видео.

"По факту хулиганства с применением оружия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Орудие преступления изъято. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в ДП.

Ранее суд в Астане оштрафовал мужчину, который стал участником драки из-за парковочного места на рынке. Он пояснил, что увидел возле шлагбаума стоящую автомашину. На его просьбу убрать автомобиль водитель махнул на него рукой, после чего между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

До этого в Сети распространилось видео массовой драки в Астане во дворе жилого дома. Сообщалось якобы о жертвах, однако в полиции информацию опровергли.