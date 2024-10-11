МВД провело спецоперацию на юге Казахстана (видео)

В Жамбылской области двух мужчин задержали в зоне произрастания дикорастущей конопли. Там же обнаружили заготовленную крупную партию наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в результате ОПМ "Қарасора" в Шуском районе Жамбылской области сотрудники по противодействию наркопреступности МВД задержали двух мужчин. Их подозревают в сборе дикорастущей конопли.

"Операция была организована в местах, известных как зоны произрастания данного растения. При задержании подозреваемых в местности было изъято порядка 500 кг заготовленных высушенных кустов каннабиса и 9 кг высушенной марихуаны. Задержанные водворены в изолятор временного содержания", - проинформировал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

За четыре месяца проведения операции "Қарасора" органы внутренних дел выявили 1315 наркопреступлений, в том числе 599 фактов сбыта, 147 фактов хранения и 249 фактов культивирования. Из незаконного оборота изъято свыше 17 тонн наркотиков.

В Кызылординской, Алматинской, Туркестанской областях, областях Жетісу и Ұлытау на вертолетах Национальной гвардии провели воздушную разведку и выявили 25 наркопосевов.

В результате было изъято и уничтожено свыше 15 тыс. кустов конопли общим весом 2,5 тонны. Задержано и водворено в ИВС 11 подозреваемых.

"Полиция призывает граждан сообщать о любых подозрительных действиях в своем районе", - подчеркнул Куандык Альжанов.

Ранее в Акмолинской области рассмотрели дело в отношении членов преступной группы, которая занималась распространением наркотиков в ряде городов Казахстана. На скамье подсудимых оказались восемь человек, которые обвинялись в работе координаторами, кассирами, курьерами, кладовщиками и закладчиками наркотиков.

А в Павлодаре задержали женщину, находящуюся в международном розыске по подозрению в незаконном обороте наркотиков и скрывшуюся от предварительного следствия. Ее водворили в ИВС.

Также павлодарские полицейские пришли домой к 18-летнему студенту колледжа, которого подозревают в наркосбыте. При обыске в кухонном комоде были обнаружены запрещенные вещества.