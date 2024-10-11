Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

МВД провело спецоперацию на юге Казахстана (видео)

Опубликовано:

Дикорастущая конопля в Шу
На месте задержания. Кадр из видео: polisia.kz

В Жамбылской области двух мужчин задержали в зоне произрастания дикорастущей конопли. Там же обнаружили заготовленную крупную партию наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в результате ОПМ "Қарасора" в Шуском районе Жамбылской области сотрудники по противодействию наркопреступности МВД задержали двух мужчин. Их подозревают в сборе дикорастущей конопли.

"Операция была организована в местах, известных как зоны произрастания данного растения. При задержании подозреваемых в местности было изъято порядка 500 кг заготовленных высушенных кустов каннабиса и 9 кг высушенной марихуаны. Задержанные водворены в изолятор временного содержания", - проинформировал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

За четыре месяца проведения операции "Қарасора" органы внутренних дел выявили 1315 наркопреступлений, в том числе 599 фактов сбыта, 147 фактов хранения и 249 фактов культивирования. Из незаконного оборота изъято свыше 17 тонн наркотиков.

В Кызылординской, Алматинской, Туркестанской областях, областях Жетісу и Ұлытау на вертолетах Национальной гвардии провели воздушную разведку и выявили 25 наркопосевов.

В результате было изъято и уничтожено свыше 15 тыс. кустов конопли общим весом 2,5 тонны. Задержано и водворено в ИВС 11 подозреваемых.

"Полиция призывает граждан сообщать о любых подозрительных действиях в своем районе", - подчеркнул Куандык Альжанов.

Ранее в Акмолинской области рассмотрели дело в отношении членов преступной группы, которая занималась распространением наркотиков в ряде городов Казахстана. На скамье подсудимых оказались восемь человек, которые обвинялись в работе координаторами, кассирами, курьерами, кладовщиками и закладчиками наркотиков.

А в Павлодаре задержали женщину, находящуюся в международном розыске по подозрению в незаконном обороте наркотиков и скрывшуюся от предварительного следствия. Ее водворили в ИВС.

Также павлодарские полицейские пришли домой к 18-летнему студенту колледжа, которого подозревают в наркосбыте. При обыске в кухонном комоде были обнаружены запрещенные вещества.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173177-mvd-provelo-specoperaciyu-na-yuge-kazahstana-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie