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"Использовала различные методы конспирации": женщину задержали в Павлодаре (видео)

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Подозреваемая в незаконном обороте наркотиков
Задержанная. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодаре задержали женщину, находящуюся в международном розыске по подозрению в незаконном обороте наркотиков и скрывшуюся от предварительного следствия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в феврале 2024 года сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области задержали 42-летнюю женщину.

"У нее при себе находились свертки с запрещенным веществом, подготовленные для распространения через тайники-закладки", - отметили в ДП региона.

Исследование установило, что содержимое является синтетическим наркотиком общей массой 2 грамма.

"Помимо наркотиков у фигурантки изъяли электронные весы, телефон, используемый для переписки с поставщиком, а также банковские карты, на которые перечислялись денежные средства от сбыта синтетического наркотика", - проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Тимур Каржаубаев.

По данным полиции, задержанная рассказала, что на протяжении года работала на один из нелегальных интернет-магазинов, специализирующихся на распространении запрещенных веществ.

"Женщина надеялась избежать уголовного преследования, для чего использовала различные методы конспирации противозаконной деятельности", - отметили в ведомстве.

Фигурантке на время расследования была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако она предпочла скрыться от органов предварительного следствия.

За это ее объявили в розыск с заочным избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего задержали.

В настоящее время по делу о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке, пересылке либо сбыте наркотических средств или психотропных веществ проводится досудебное расследование.

Задержанную водворили в ИВС УП Павлодара.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168160-ispolzovala-razlichnye-metody-konspiracii-zhenshchinu-zaderzhali-v-pavlodare-video/

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