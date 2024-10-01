"Использовала различные методы конспирации": женщину задержали в Павлодаре (видео)

В Павлодаре задержали женщину, находящуюся в международном розыске по подозрению в незаконном обороте наркотиков и скрывшуюся от предварительного следствия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в феврале 2024 года сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области задержали 42-летнюю женщину.

"У нее при себе находились свертки с запрещенным веществом, подготовленные для распространения через тайники-закладки", - отметили в ДП региона.

Исследование установило, что содержимое является синтетическим наркотиком общей массой 2 грамма.

"Помимо наркотиков у фигурантки изъяли электронные весы, телефон, используемый для переписки с поставщиком, а также банковские карты, на которые перечислялись денежные средства от сбыта синтетического наркотика", - проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Тимур Каржаубаев.

По данным полиции, задержанная рассказала, что на протяжении года работала на один из нелегальных интернет-магазинов, специализирующихся на распространении запрещенных веществ.

"Женщина надеялась избежать уголовного преследования, для чего использовала различные методы конспирации противозаконной деятельности", - отметили в ведомстве.

Фигурантке на время расследования была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако она предпочла скрыться от органов предварительного следствия.

За это ее объявили в розыск с заочным избранием меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего задержали.

В настоящее время по делу о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке, пересылке либо сбыте наркотических средств или психотропных веществ проводится досудебное расследование.

Задержанную водворили в ИВС УП Павлодара.

Ранее более 12 кг наркотиков обнаружили у жителя Жамбылской области. В багажнике его автомобиля находились гашиш и смола каннабиса. Это примерно 20 тыс. разовых доз наркотиков стоимостью на черном рынке около 7 млн тенге.

А в Шымкенте задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в рекламе наркотиков. По информации стражей порядка, у него дома нашли трафареты для нанесения адресов сайтов, продающих наркотики, на стены зданий.