Содержимое кухонного комода подвело павлодарца под статью

В Павлодаре полицейские задержали 18-летнего студента колледжа, подозреваемого в наркосбыте. При обыске в его кухонной мебели обнаружили запрещенные вещества, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в процессе оперативной работы сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности ДП региона вышли на студента одного из павлодарских колледжей, 18-летнего местного жителя, подозреваемого в работе на теневой интернет-магазин по сбыту наркотиков.

"Злоумышленник признался, что недавно сделал в городе закладку с партией запрещенного вещества.

В ходе проведения обыска по месту жительства в кухонном комоде, который он приспособил для хранения и фасовки наркотиков, оперативники обнаружили сверток с 5 гр. наркотического средства синтетического происхождения", - отметили в ДП Павлодарской области.

Изъятое при обыске. Фото: ДП Павлодарской области

В настоящее время по делу о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке, пересылке либо сбыте наркотических средств или психотропных веществ проводится досудебное расследование. Подозреваемый содержится под стражей.

"По предварительной информации, мужчина выполнял поставленные кураторами задачи, забирал из схронов партии наркотиков и бесконтактным способом распространял их через закладки", - уточнили в ведомстве.

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А в автомобиле у жителя Жамбылской области обнаружили более 12 кг наркотиков. В сумках в багажнике находились гашиш и смола каннабиса объемом около 20 тыс. разовых доз. Их стоимость на черном рынке достигает 7 млн тенге.