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Расследование начато в отношении руководства пирамиды "Sax Invest" в Астане

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Человек сидит за столом и рисует на бумаге
Финпирамида. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

В Астане начато досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Sax Invest", передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщает пресс-служба Агентства в Telegram-канале, компания "Sax Invest" позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно), участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков.

Отмечается, что гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка).

"Для регистрации на официальном сайте "Sax Invest" и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от клиента проекта, то есть, вход осуществляется по ссылке-приглашению. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу. \

Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 лиц с оборотом 18 млн долларов США (почти 9 млрд тенге)", - говорится в сообщении АФМ.

По данным ведомства, один из организаторов финансовой пирамиды "Sax Invest" задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.

Сообщается также, что иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат.

В этом году, по данным АФМ, за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Астане руководителю филиала финансовой пирамиды Chia Tai Pharmaceutical вынесли приговор. Ущерб составил почти 30 миллионов тенге. Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172939-rassledovanie-nachato-v-otnoshenii-rukovodstva-piramidy-sax-invest-v-astane/

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