Главу филиала компании Thefiniko объявили в розыск в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск подозреваемую в руководстве финпирамидой, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в Telegram-канале агентства, в международный розыск объявлена уроженка Узбекистана Батыршина Дана Анваровна 1976 года рождения.

"Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года.

Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тысяч долларов США", - говорится в сообщении АФМ.

В ведомстве подчеркнули, что компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемой, просят сообщить по телефонам +7-701-218-05-23 и +7-727-279-29-56.

Вознаграждение и анонимность гарантируются, заверили в АФМ.

Напомним, еще в июле 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сделало заявление относительно популярной в соцсетях компании The Finiko. В ведомстве сообщили, что в ее деятельности имеются признаки финансовой пирамиды и мошенничества.

Позже появилась информация о задержании в России одного из сооснователей финансовой организации The Finiko Кирилла Доронина.

Как стало известно, еще в начале декабря 2020 года в Татарстане было возбуждено уголовное дело в отношении данной инвестиционной компании в связи с незаконным привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере. В начале июня 2021 года Центробанк России включил The Finiko в "черный список" с признаками финансовой пирамиды.

Признаки финансовой пирамиды

Финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz, - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Ранее в АФМ объясняли, что существует несколько общих признаков финпирамид, на которые стоит обращать внимание, прежде чем вкладывать деньги в те или иные проекты.

Главным признаком является обещание быстрых и легких денег с прибылью до 200-300%. В АФМ советуют помнить, что соблазняться на большую прибыль не нужно - ее просто не существует, а доход выплачивается лишь за счет поступлений следующих вкладчиков пирамиды.

Кроме того, часто финпирамиды используют агрессивную и навязчивую рекламу, чтобы привлечь как можно больше новых вкладчиков для получения большей прибыли.

Следующим признаком является матричная система - то есть доход формируется за счет привлечения новых участников, за счет этого выплачиваются бонусы. Есть иерархическая линия: чем больше привлекаешь людей, тем более повышается твой статус и выплаты.

Также признаком можно считать отсутствие договора либо формальный договор, то есть вступление в пирамиды осуществляется без правового сопровождения. Участнику не дается возможность заключить официальный договор либо заключается формальный договор, где не прописываются ни права, ни обязанности, ни гарантии.