Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Главу филиала компании Thefiniko объявили в розыск в Казахстане

Опубликовано:

Подозреваемая
Подозреваемая. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск подозреваемую в руководстве финпирамидой, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщается в Telegram-канале агентства, в международный розыск объявлена уроженка Узбекистана Батыршина Дана Анваровна 1976 года рождения.

"Указанное лицо подозревается в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Thefiniko с июля 2020 года по июль 2021 года.

Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и 206,5 тысяч долларов США", - говорится в сообщении АФМ.

В ведомстве подчеркнули, что компания Thefiniko не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемой, просят сообщить по телефонам +7-701-218-05-23 и +7-727-279-29-56.

Вознаграждение и анонимность гарантируются, заверили в АФМ.

Напомним, еще в июле 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сделало заявление относительно популярной в соцсетях компании The Finiko. В ведомстве сообщили, что в ее деятельности имеются признаки финансовой пирамиды и мошенничества.

Позже появилась информация о задержании в России одного из сооснователей финансовой организации The Finiko Кирилла Доронина.

Как стало известно, еще в начале декабря 2020 года в Татарстане было возбуждено уголовное дело в отношении данной инвестиционной компании в связи с незаконным привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере. В начале июня 2021 года Центробанк России включил The Finiko в "черный список" с признаками финансовой пирамиды.

Признаки финансовой пирамиды

Финансовая пирамида, как сообщается на сайте eGov.kz, - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Ранее в АФМ объясняли, что существует несколько общих признаков финпирамид, на которые стоит обращать внимание, прежде чем вкладывать деньги в те или иные проекты.

Главным признаком является обещание быстрых и легких денег с прибылью до 200-300%. В АФМ советуют помнить, что соблазняться на большую прибыль не нужно - ее просто не существует, а доход выплачивается лишь за счет поступлений следующих вкладчиков пирамиды.

Кроме того, часто финпирамиды используют агрессивную и навязчивую рекламу, чтобы привлечь как можно больше новых вкладчиков для получения большей прибыли.

Следующим признаком является матричная система - то есть доход формируется за счет привлечения новых участников, за счет этого выплачиваются бонусы. Есть иерархическая линия: чем больше привлекаешь людей, тем более повышается твой статус и выплаты.

Также признаком можно считать отсутствие договора либо формальный договор, то есть вступление в пирамиды осуществляется без правового сопровождения. Участнику не дается возможность заключить официальный договор либо заключается формальный договор, где не прописываются ни права, ни обязанности, ни гарантии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2154738-podozrevaemuyu-v-rukovodstve-finpiramidoy-obyavili-v-rozysk-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie