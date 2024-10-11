Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В соцсетях сообщили о перестрелке близ Талгара (видео)

Опубликовано:

Полицейские авто
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

В Сети появилось видео, в подписи к которому указывается, что в поселке Туздыбастау по Талгарскому тракту была перестрелка. Ситуацию прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

"По словам местных жителей, была перестрелка", - говорится в подписи к видео.

Как сообщили в ДП Алматинской области, по факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело.

"Все участники инцидента доставлены в полицию. Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате скончался 16-летний Шерзат Болат. Как выяснилось, причиной конфликта стала неоплаченная посетителями банка пива в магазине, который арендует семья погибшего. Сообщалось, что установлена причастность к совершению преступления семерых человек. Они были задержаны.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172900-v-socsetyah-soobshchili-o-perestrelke-bliz-talgara-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie