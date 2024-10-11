В соцсетях сообщили о перестрелке близ Талгара (видео)

В Сети появилось видео, в подписи к которому указывается, что в поселке Туздыбастау по Талгарскому тракту была перестрелка. Ситуацию прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.

"По словам местных жителей, была перестрелка", - говорится в подписи к видео.

Как сообщили в ДП Алматинской области, по факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело.

"Все участники инцидента доставлены в полицию. Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате скончался 16-летний Шерзат Болат. Как выяснилось, причиной конфликта стала неоплаченная посетителями банка пива в магазине, который арендует семья погибшего. Сообщалось, что установлена причастность к совершению преступления семерых человек. Они были задержаны.