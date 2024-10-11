В соцсетях сообщили о перестрелке близ Талгара (видео)
Опубликовано:
В Сети появилось видео, в подписи к которому указывается, что в поселке Туздыбастау по Талгарскому тракту была перестрелка. Ситуацию прокомментировали в ДП Алматинской области, передает NUR.KZ.
"По словам местных жителей, была перестрелка", - говорится в подписи к видео.
Как сообщили в ДП Алматинской области, по факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело.
"Все участники инцидента доставлены в полицию. Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются", - рассказали в ведомстве.
Напомним, в ночь на 4 октября в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате скончался 16-летний Шерзат Болат. Как выяснилось, причиной конфликта стала неоплаченная посетителями банка пива в магазине, который арендует семья погибшего. Сообщалось, что установлена причастность к совершению преступления семерых человек. Они были задержаны.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172900-v-socsetyah-soobshchili-o-perestrelke-bliz-talgara-video/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.