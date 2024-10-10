"Облила керосином и подожгла": соседи высказались о семье из Алматы, где произошло убийство

Жительницу Алматы задержали по подозрению в убийстве собственного супруга. Соседи семейной пары рассказали новые подробности по делу, сообщает "31 канал".

Телеканал сообщил новые подробности убийства пожилого мужчины в Алматы. Ранее полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту убийства. Сообщалось, что подозреваемая была задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Местные жители рассказали, что преступление произошло на улице, примерно в 11 часов ночи. По их словам, пенсионерка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, сначала облила мужа керосином, а затем подожгла. По данным телеканала, мужчину доставили в больницу, позже от полученных трав он скончался.

Со слова соседей, супруги жили порознь: женщина - в доме, а ее муж - в сарае напротив.

"Я знаю что он был больной. Она выпивала. Относилась к нему не очень хорошо. Особо я не вдавалась, не лезла в их жизнь. Потому что семья проблемная. У них есть дочка. В последнее время она не приезжала. Я не видела ее", - рассказала соседка семьи.

Мужчина, видевший погибшего за несколько минут до трагедии, говорит, что пенсионер был весь мокрый, но запаха бензина или керосина от него не было.

"Бабушку и дедушку я очень давно знаю. Я тут проживаю много лет, и с того момента, как я сюда переехал, я сюда к другу приходил. Постоянно тут был скандал, шум. Она любила поднимать шум. Вызывала сюда много раз полицию. Она нас гоняла, материла. Она сумасшедшей была, можно так сказать", - рассказал телеканалу другой сосед.

Также сегодня стало известно о задержании подозреваемого в убийстве пропавшего накануне жителя Алматы Ермека Жакипжанова, его тело было найдено в поселке Отеген батыра.

Кроме того, сегодня в Алматинской области двоих мужчин приговорены к 17 годам лишения свободы за убийство студентки, совершенное с особой жестокостью из корыстных побуждений.

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. При этом убийство:

двух или более лиц;

лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

совершенное с особой жестокостью;

совершенное способом, опасным для жизни других людей;

совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;

из хулиганских побуждений;

совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;

по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;

совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;

совершенное неоднократно;

заведомо несовершеннолетнего лица;

совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, -

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.