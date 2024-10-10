Женщину задержали по подозрению в убийстве в Алматы

В Сети появилась информация о том, что женщина подожгла мужчину в Алматы. В Департаменте полиции подтвердили информацию, сообщив, что мужчина умер, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг в Сети появилась информация о смерти пожилого алматинца в результате поджога. Случай прокомментировали в департаменте полиции города.

"По факту убийства Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции.

Напомним, менее месяца назад мы сообщали об убийстве 58-летнего алматинца, в гибели которого заподозрили 23-летнюю девушку.

Кроме того, ранее мы сообщали о том, что мужчина поджог себя из-за неоплаченных штрафов на территории штрафной стоянки в Турксибском районе Алматы. Вчера стало известно, что мужчина скончался.