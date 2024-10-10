Перестрелка со смертельным исходом произошла в Кыргызстане. В ней участвовал тренер сборной по боксу

В Бишкеке произошла перестрелка, в которой погиб один человек, еще двое были ранены. По данным СМИ, одной из сторон конфликта выступал тренер национальной сборной страны по боксу.

По данным издания 24.kg, сегодня в одном из домов 7-го микрорайона в Бишкеке произошла стрельба, в которой один человек погиб, двое были ранены. Тогда сообщалось, что причиной происшествия стал спор между партнерами.

Позже издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило о том, что одним из участников конфликта был тренер национальной сборной по боксу Жылдызбек Ниязалиев. Сообщается, что неизвестные с автоматами ворвались в боксерский зал, где работал Ниязалиев, и открыли огонь. После в Бишкеке был объявлен план "Перехват".

Сайт Vesti.kg опубликовал информацию о последствиях конфликта. Сообщается, что тренер национальной сборной по боксу Жылдызбек Ниязалиев жив.

"По некоторым данным, к нему в зал пришел член ОПГ, бывший боксер, с которым у тренера были разногласия. Он выстрелил в Ниязалиева и сам застрелился. Тренер выжил", - указано в публикации.

На данный момент официального комментария от МВД Кыргызстана о личности погибшего не поступало.

Напомним, другая громкая перестрелка за пределами Казахстана произошла в сентябре в России, у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор". Одна из основательниц компании Татьяна Бакальчук назвала проникновение в офис Wildberries попыткой рейдерского захвата. А ее супруг Владислав Бакальчук заявил, что приехал в офис компании для переговоров.

СМИ сообщили, что в результате перестрелки один человек погиб и двое ранены. Позже появилась информация, что скончался второй из раненых.