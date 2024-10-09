В Алматы скончался мужчина, который поджег себя и автомобиль на штрафстоянке

Мужчина, который поджег себя и автомобиль на штрафстоянке в Алматы, скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления общественного здравоохранения города.

1 октября сообщалось, что на территории штрафной стоянки в Турксибском районе Алматы 33-летний мужчина сначала поджег свой автомобиль, затем и себя.

В пресс-службе управлении общественного здравоохранения Алматы корреспонденту NUR.KZ сегодня подтвердили факт смерти мужчины. Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что мужчина имел неоплаченные штрафы на сумму 1 миллион 300 тысяч тенге.

"У водителя также отсутствовал полис об обязательном страховании. Согласно установленным правилам, транспортное средство должно быть водворено на специализированную штрафную стоянку, куда спустя некоторое время водитель вернулся. Находясь в транспортном средстве, он облил машину и себя бензином и поджег", - комментировал ЧП начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

Также он заявил, что сотрудники полиции сразу же принялись спасать мужчину и стали тушить огонь огнетушителем и подручными средствами. А после водитель был экстренно госпитализирован. Тушить автомобиль помогали также очевидцы.

Ранее мы писали подробный материал о штрафстоянках, которые используется для хранения автомобилей и других транспортных средств. Машины могут оказаться в подобном месте в случае попадания в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), за отсутствие страховки или даже за просроченный транспортный налог.

Тогда сообщалось, что если причиной водворения авто на штрафстоянку стало отсутствии страховки, то устранение причины эвакуации дает владельцу право забрать свое транспортное средство.

Согласно закону РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" объект автостраховки - имущественный интерес застрахованного лица, связанный с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного средства как источника повышенной опасности.

Также мы писали, что водителям запрещено управлять транспортом, если он не заключил договор автострахования. Согласно п. 2 ст. 230 КоАП РК устанавливает административную ответственность за незаключение договора обязательного страхования. Для физических лиц штраф составит 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году).