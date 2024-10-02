Алматинец поджег себя и свой автомобиль, чтобы не отдавать его на штрафстоянку

Алматинец поджег себя и свой автомобиль, чтобы не отдавать его на спецстоянку из-за накопившихся штрафов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Инцидент произошел 1 октября на территории штрафной стоянки в Турксибском районе, сообщили в полиции. Отмечается, что 33-летний мужчина сначала поджег свой автомобиль, затем и себя.

"В 13:10 экипажем специализированного батальона патрульной полиции была остановлена автомашина марки "Субару", владелец которой имеет неоплаченные штрафы на сумму 1 миллион 300 тысяч тенге.

У водителя также отсутствовал полис об обязательном страховании. Согласно установленным правилам, транспортное средство должно быть водворено на специализированную штрафную стоянку, куда спустя некоторое время водитель вернулся.

Находясь в транспортном средстве, он облил машину и себя бензином и поджог", - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

Он добавил, что сотрудники полиции сразу же принялись спасать мужчину - они стали тушить огонь огнетушителем и подручными средствами.

В результате водитель был экстренно госпитализирован.

"В тушении автомобиля приняли участие полицейские и очевидцы происшествия", - добавили в полиции.