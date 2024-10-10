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Повара-иностранца, которого разыскивают в соседней стране, задержали в Кокшетау

Опубликовано:

Задержанный
Задержанный. Фото: polisia.kz

Уроженца Узбекистана, который был объявлен в розыск у себя на родине более года назад, задержали в ресторане в Кокшетау, куда он устроился поваром, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

37-летнего иностранца разыскивали по обвинению в хулиганстве. Его объявили в розыск в Узбекистане 27 февраля 2023 года, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Задержан мужчина был в ресторане в Кокшетау, где работал поваром.

Отмечается, что он покинул родину, узнав о розыске, выехал в Шымкент, оттуда направился в Кокшетау.

В настоящее время рассматривается вопрос об экстрадиции.

Ранее полиция Казахстана в аэропорту Алматы задержала гражданина Монголии, находящегося в международном розыске. Его разыскивали правоохранительные органы Польши за участие в ОПГ, подделку документов и контрабанду с целью уклонения от налоговых, таможенных платежей и сборов.

Недавно в Туркестанской области был задержан 39-летний гражданин Таджикистана, разыскиваемый МВД России. Его подозревали в убийстве.

В другом случае в Талдыкоргане выявили иностранца, с конца прошлого года находившегося в межгосударственном розыске. В нашей стране он работал пекарем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172324-povara-inostranca-kotorogo-razyskivayut-v-sosedney-strane-zaderzhali-v-kokshetau/

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