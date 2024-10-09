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Безработного мужчину подозревают в изнасиловании 11-летней девочки в Алматы

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Девочка плачет на диване
Девочка плачет. Иллюстративное фото: Nadzeya Haroshka / Getty Images

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что пьяный мужчина проник в дом и после надругательства угрожал девочке убить ее мать, если та расскажет о произошедшем, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что происшествие случилось 8 октября. Уже второй день мать 11-летней девочки не находит себе места. Утверждает, что накануне утром неизвестный мужчина изнасиловал ее дочь. Ребенок не может оправиться от шока: после пережитого унижения шестиклассница замкнулась в себе и не хочет разговаривать.

"Мне позвонила моя дочь, сказала, в дом пришел неизвестный мужчина. Говорит, он закрыл ей рот, чтобы не кричала. Повалил на пол и раздел. Все сделал. И в конце сказал, чтобы не было никаких обид, поцеловал ей руку", - рассказала изданию мать девочки.

Женщина говорит: все произошло, когда она ушла на работу. Старший ребенок был в школе. Во времянке находилась младшая дочь, которая учится во вторую смену. В это время пьяный мужчина проник в комнату. Со слов матери, подозреваемый разделся, душил школьницу, надругался, а затем стал угрожать, что убьет ее мать, если она что-то расскажет родным.

"Моя дочь рассказала, что он вот так душил ее, а после повалил. Разделся сам и раздел мою девочку. Пытался поцеловать моего ребенка. Она не позволила. Он говорит: "Я не убью тебя. Просто давай расслабимся". В конце он угрожал ей. Говорил: "Если кому-нибудь расскажешь, я убью твою маму", - сообщила женщина.

Она разведена и одна растит двух дочерей, снимает комнату во времянке за 70 тысяч тенге. Семья переехала сюда две недели назад. Мать пострадавшей говорит, что лично с предполагаемым преступником не знакома.

"Мы приехали, полицейские уже были на месте. Моей дочери показали фотографию преступника. Она сразу его опознала. О мужчине известно немного: безработный, без постоянного места жительства, злоупотреблял алкоголем. Девочка сразу узнала его. Подозреваемого задержали по горячим следам", - заявил отец пострадавшего ребенка.

"Установлено, что он проник в чужое жилище, воспользовавшись свободным доступом: дверь была не заперта. Девочка одна находилась дома, в связи с чем не смогла оказать ему сопротивление. Был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, которая изъяла, провела первично-следственные мероприятия, осмотр места происшествия и назначила соответствующие экспертизы", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Полицейские завели уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу. Если вина предполагаемого педофила будет доказана, ему может грозить пожизненный срок.

Источник: КТК

Напомним, в начале сентября сообщалось, что курсанта Академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Кокшетау. В полиции уже возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

В конце августа жителя Павлодара признали виновным в изнасиловании, совершенном в 2020 году. Судом установлено, что мужчина надругался над 11-летней девочкой. Осужденному назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В июле 12-летняя ученица сельской школы родила ребенка в Павлодаре. В управлении образования региона ответили, что о беременности педагоги узнали еще до родов и по факту было назначено расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172286-bezrabotnogo-muzhchinu-podozrevayut-v-iznasilovanii-11-letney-devochki-v-almaty/

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