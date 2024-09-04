Курсанта Академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Кокшетау

В изнасиловании несовершеннолетней подозревают курсанта Академии гражданской защиты в Акмолинской области. Ситуацию прокомментировали в учебном заведении, передает Almaty.tv.

Отмечается, в Сети распространили информацию о том, что преступление произошло якобы в арендованной квартире в Кокшетау.

В пресс-службе академии сообщили, что заявление в отношении курсанта о совершенном им правонарушении поступило в полицию 1 сентября.

По данному факту проводится служебная проверка с компетентными органами, заявили корреспондентам телеканала.

В полиции уже возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

"По факту изнасилования несовершеннолетней начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, - сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Согласно статье 120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.