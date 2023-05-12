Токаев освободил от должности Светлану Жолманову и еще ряд судей
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Президент Казахстана подписал указ, которым освободил от должностей одних и назначил других судей в разных регионах страны. Документ опубликован на официальном сайте ИПС "Адилет".
Так, указом главы государства, были освобождены от занимаемых должностей:
- судья Актюбинского областного суда Жапаров Еркин Мусаханович – по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
- судьи Жамбылского областного суда Жумагулов Нурлан Асуевич – в связи с уходом в отставку; Сыздыкова Гульнар Коминтерновна – в связи с уходом в отставку;
- судья Туркестанского областного суда Жаппасова Клара Жаппасовна – в связи с уходом в отставку;
- судьи Алматинского районного суда Астаны Смагулова Нургуль Лесовна – в связи с переходом на другую работу;
- судьи Есильского районного суда Астаны Кулакбаева Жанна Мухтаровна – в связи с переходом на другую работу;
- судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны Кушакова Марина Афанасьевна – в связи с уходом в отставку;
- судья районного суда № 2 Алмалинского района Алматы Рамазанова Айжан Кадылбековна – в связи с переходом на другую работу;
- судья Медеуского районного суда Алматы Жолманова Светлана Сатбаевна – по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
- судья Абайского районного суда Шымкента Мылтыкбаев Канат Елемесович – по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
- судья военного суда Семейского гарнизона Абайской области Жунусбеков Аскарбек Жунусбекул – в связи с уходом в отставку;
- судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Туменбаева Алмакуль Канапияновна – в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
- судья специализированного следственного суда города Атырау Трумова Дина Чокановна – в связи со смертью;
- председатель специализированного следственного суда города Уральска Губашев Нурлан Ербулатович – в связи со смертью;
- судья суда района Әлихан Бекейхан города Караганды Мухатжанова Бахыт Батбековна – в связи с уходом в отставку;
- судья специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области Дурдыев Рафаил Ибрагимович – в связи с уходом в отставку;
- судья Темиртауского городского суда Шаяхметова Айжан Газизовна – по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
- председатель специализированного суда по административным правонарушениям города Темиртау Сыздыков Ерлан Ергалиевич – в связи с уходом в отставку;
- судья Лисаковского городского суда Костанайской области Агибаев Нурлан Базарбаевич – в связи с уходом в отставку.
При этом, президент постановил назначить на должность судьи:
- Каргалинского районного суда Актюбинской области – Сарсенову Данагуль Кайратовну;
- Карасайского районного суда Алматинской области – Утегенову Жазиру Абдурашидовну;
- Таласского районного суда Жамбылской области – Избасарова Кайрата Булатовича с освобождением от должности судьи Энбекшинского районного суда города Шымкента;
- суда № 2 района Элихан Бекейхан города Караганды – Экзекова Талгата Турсуновича с освобождением от должности председателя Саранского городского суда этой же области;
- Амангельдинского районного суда Костанайской области – Бекбосинова Ерлана Кайратовича;
- Карабалыкского районного суда Костанайской области – Усмаева Бек-Хана Ханпашаевича;
- Костанайского городского суда – Минх Евгению Витальевну;
- Лисаковского городского суда – Айсенову Мадину Зинуллиновну и Сапабекову Алину Алиевну;
- Рудненского городского суда – Бижанова Асылхана Айдархановича, Жанабаеву Динару Сапаргалиевну и Иманбаеву Гульсум Багдадовну;
- суда района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области – Калинину Наталью Владимировну;
- Мамлютского районного суда Северо-Казахстанской области – Зубкову Инну Викторовну;
- Сарыагашского районного суда Туркестанской области – Орынбаева Жасулана Жумагалиевича;
- Туркестанского городского суда – Акынова Жанабила Болатовича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Алматы;
- Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области – Калдаманову Кымбат Уразкановну.
Напомним, что два года назад судью Медеуского района Алматы Светлану Жолманову заподозрили в совершении действий, связанных с содействием заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу.
Позднее ситуацию прокомментировали в горсуде, сообщив, что найдены были только 10 тысяч долларов, тогда как в соцсетях стала распространяться информация о том, что у судьи якобы изъяли 4500 долларов в кабинете, 2 800 000 долларов дома и 600 000 долларов в машине.
Сама Жолманова рассказывала свою версию ситуации.
"Взятку я не получала и уголовного дела в отношении меня не имеется. Обнаруженные в моем кабинете 10 тысяч долларов – мои личные и предназначались для того, чтобы внести первоначальный взнос для покупки квартиры в ипотеку, чтобы перевезти мою пожилую мать ко мне поближе", – говорила она тогда.
Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями.
Судья является должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти.
Правовое положение судей определяется Конституцией Казахстана, настоящим Конституционным законом и иными законами.
На судью не могут быть возложены внесудебные функции и обязанности, не предусмотренные законом. Судья не может быть включен в составы государственных структур по вопросам борьбы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка.
Судьей не может быть лицо:
- признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи привлекалось к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. При этом судьей не может быть назначено лицо, уволенное за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу;
- на которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание;
- в отношении которого в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка;
- ранее судимое;
- освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления;
- уволенное по отрицательным мотивам с должности судьи, из правоохранительных органов, специальных государственных органов и судов, с воинской службы, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020308-tokaev-osvobodil-ot-dolzhnosti-svetlanu-zholmanovu-i-esche-ryad-sudey/