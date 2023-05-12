Токаев освободил от должности Светлану Жолманову и еще ряд судей

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана подписал указ, которым освободил от должностей одних и назначил других судей в разных регионах страны. Документ опубликован на официальном сайте ИПС "Адилет".

Так, указом главы государства, были освобождены от занимаемых должностей:

судья Актюбинского областного суда Жапаров Еркин Мусаханович – по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

– по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка; судьи Жамбылского областного суда Жумагулов Нурлан Асуевич – в связи с уходом в отставку; Сыздыкова Гульнар Коминтерновна – в связи с уходом в отставку;

– в связи с уходом в отставку; – в связи с уходом в отставку; судья Туркестанского областного суда Жаппасова Клара Жаппасовна – в связи с уходом в отставку;

– в связи с уходом в отставку; судьи Алматинского районного суда Астаны Смагулова Нургуль Лесовна – в связи с переходом на другую работу;

– в связи с переходом на другую работу; судьи Есильского районного суда Астаны Кулакбаева Жанна Мухтаровна – в связи с переходом на другую работу;

– в связи с переходом на другую работу; судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Астаны Кушакова Марина Афанасьевна – в связи с уходом в отставку;

– в связи с уходом в отставку; судья районного суда № 2 Алмалинского района Алматы Рамазанова Айжан Кадылбековна – в связи с переходом на другую работу;

– в связи с переходом на другую работу; судья Медеуского районного суда Алматы Жолманова Светлана Сатбаевна – по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судья Абайского районного суда Шымкента Мылтыкбаев Канат Елемесович – по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

– по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка; судья военного суда Семейского гарнизона Абайской области Жунусбеков Аскарбек Жунусбекул – в связи с уходом в отставку;

– в связи с уходом в отставку; судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Туменбаева Алмакуль Канапияновна – в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

– в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда; судья специализированного следственного суда города Атырау Трумова Дина Чокановна – в связи со смертью;

– в связи со смертью; председатель специализированного следственного суда города Уральска Губашев Нурлан Ербулатович – в связи со смертью;

– в связи со смертью; судья суда района Әлихан Бекейхан города Караганды Мухатжанова Бахыт Батбековна – в связи с уходом в отставку;

– в связи с уходом в отставку; судья специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области Дурдыев Рафаил Ибрагимович – в связи с уходом в отставку;

– в связи с уходом в отставку; судья Темиртауского городского суда Шаяхметова Айжан Газизовна – по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

– по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка; председатель специализированного суда по административным правонарушениям города Темиртау Сыздыков Ерлан Ергалиевич – в связи с уходом в отставку;

– в связи с уходом в отставку; судья Лисаковского городского суда Костанайской области Агибаев Нурлан Базарбаевич – в связи с уходом в отставку.

При этом, президент постановил назначить на должность судьи:

Каргалинского районного суда Актюбинской области – Сарсенову Данагуль Кайратовну ;

; Карасайского районного суда Алматинской области – Утегенову Жазиру Абдурашидовну ;

; Таласского районного суда Жамбылской области – Избасарова Кайрата Булатовича с освобождением от должности судьи Энбекшинского районного суда города Шымкента;

с освобождением от должности судьи Энбекшинского районного суда города Шымкента; суда № 2 района Элихан Бекейхан города Караганды – Экзекова Талгата Турсуновича с освобождением от должности председателя Саранского городского суда этой же области;

с освобождением от должности председателя Саранского городского суда этой же области; Амангельдинского районного суда Костанайской области – Бекбосинова Ерлана Кайратовича ;

; Карабалыкского районного суда Костанайской области – Усмаева Бек-Хана Ханпашаевича ;

; Костанайского городского суда – Минх Евгению Витальевну ;

; Лисаковского городского суда – Айсенову Мадину Зинуллиновну и Сапабекову Алину Алиевну ;

и ; Рудненского городского суда – Бижанова Асылхана Айдархановича , Жанабаеву Динару Сапаргалиевну и Иманбаеву Гульсум Багдадовну ;

, и ; суда района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области – Калинину Наталью Владимировну ;

; Мамлютского районного суда Северо-Казахстанской области – Зубкову Инну Викторовну ;

; Сарыагашского районного суда Туркестанской области – Орынбаева Жасулана Жумагалиевича ;

; Туркестанского городского суда – Акынова Жанабила Болатовича с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Алматы;

с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного следственного суда города Алматы; Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области – Калдаманову Кымбат Уразкановну.

Напомним, что два года назад судью Медеуского района Алматы Светлану Жолманову заподозрили в совершении действий, связанных с содействием заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу.

Позднее ситуацию прокомментировали в горсуде, сообщив, что найдены были только 10 тысяч долларов, тогда как в соцсетях стала распространяться информация о том, что у судьи якобы изъяли 4500 долларов в кабинете, 2 800 000 долларов дома и 600 000 долларов в машине.

Сама Жолманова рассказывала свою версию ситуации.

"Взятку я не получала и уголовного дела в отношении меня не имеется. Обнаруженные в моем кабинете 10 тысяч долларов – мои личные и предназначались для того, чтобы внести первоначальный взнос для покупки квартиры в ипотеку, чтобы перевезти мою пожилую мать ко мне поближе", – говорила она тогда.

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", судьи всех судов Республики Казахстан обладают единым статусом и различаются между собой только полномочиями.

Судья является должностным лицом государства, наделенным полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющим свои обязанности на постоянной основе и являющимся носителем судебной власти.

Правовое положение судей определяется Конституцией Казахстана, настоящим Конституционным законом и иными законами.

На судью не могут быть возложены внесудебные функции и обязанности, не предусмотренные законом. Судья не может быть включен в составы государственных структур по вопросам борьбы с преступностью, соблюдения законности и правопорядка.

Судьей не может быть лицо:

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи привлекалось к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. При этом судьей не может быть назначено лицо, уволенное за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу;

на которое в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание;

в отношении которого в течение трех лет перед участием в конкурсе на должность судьи за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка;

ранее судимое;

освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления;

уволенное по отрицательным мотивам с должности судьи, из правоохранительных органов, специальных государственных органов и судов, с воинской службы, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020308-tokaev-osvobodil-ot-dolzhnosti-svetlanu-zholmanovu-i-esche-ryad-sudey/