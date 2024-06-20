"Ранения на руках, шее и лице": СМИ озвучили новые подробности убийства казахстанки в Германии

В Германии расследуют убийство экс-судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой. У убитой обнаружили ножевые ранения на руках, шее и лице, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Bild на русском".

По информации Telegram-канала, в последние годы Айгуль жила с мужем, дочерью и свекровью в городе Бенсхайм на западе Германии. Утром 4 июня Сайлыбаева отвела двухлетнюю дочь в детсад. С тех пор Айгуль никто не видел.

По данным BILD, у убитой обнаружили ножевые ранения на руках, шее и лице.

"Мы предполагаем, что произошла драка, что на женщину напали и она, должно быть, отчаянно защищалась", — сообщил следователь.

Между тем в прокуратуре Германии изданию сообщили, что по делу до сих пор нет ни одного подозреваемого.

Также сообщается, что одновременно с Сайлыбаевой пропала ее 49-летняя свекровь Наталья Донцова из России. 4 июня она якобы забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор бабушку не видели. Сейчас дочь погибшей находится с отцом.

В Германию из Казахстана приехал 35-летний брат погибшей Канат Сайлыбаев. Он рассказал, что хочет похоронить сестру на родине.

"У нас была очень тесная связь. Мы волновались. Это было совершенно не в характере Айгуль. Обычно она отвечала на сообщения в течение пяти минут. Наши родители разговаривали с ней по телефону каждый день, последний раз 3 июня. Уже 5 июня мы сообщили в полицию.

Айгуль была очень открытым и отзывчивым человеком. Она любила свою дочь больше всего на свете и была любящей матерью. Надеюсь, тот, кто виновен в смерти Айгуль, понесет справедливое наказание и справедливость восторжествует",— рассказал Канат.

Напомним, 7 июня Канат Сайлыбаев заявил об исчезновении своей сестры в Германии. Айгуль Сайлыбаева — бывшая судья Сарыаркинского района Астаны и выпускница "Болашака".

"Сестра пропала, не выходит на связь с нами уже четвертые сутки. Александр и его родственники игнорировали нас 2-3 дня. Они ответили только вчера вечером. Я дозвонился до матери Александра — Натальи. Она в телефон мне кричала: «Я не виновата! Я не знаю, где Айгуль» и бросала трубку. Несколько раз такое было", — говорил Канат.

Позже в МИД сообщили, что казахстанские дипломаты немедленно обратились в местную полицию, и она уже начала розыскные мероприятия.

17 июня официальный представитель МИД РК на брифинге озвучил новые подробности по факту пропажи Айгуль Сайлыбаевой в Германии. В тот ж день тело пропавшей казахстанки нашли.