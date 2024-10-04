Жителя Астаны обокрали, пока он выгуливал собаку

28-летнего иностранца подозревают в совершении кражи из квартиры соседа, пока он выгуливал собаку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны сообщается о задержании 28-летнего иностранца, подозреваемого в совершении кражи. По версии следствия, мужчина, который арендует квартиру в столице, заметил, что сосед вышел на прогулку и забыл закрыть дверь своей квартиры.

"Воспользовавшись моментом, злоумышленник зашел в дом и забрал телефон марки Redmi Note 10, который лежал на полке. Потерпевший после утренней прогулки заметил пропажу гаджета и обратился в полицию", - рассказали в полиции.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Сообщается, что подозреваемый признал свою вину, у него было изъято вещественное доказательство. Сейчас мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным ранее на территории столицы.

"Департамент полиции города Астаны предупреждает граждан быть осторожными, не оставлять двери дома открытыми и ценные вещи без присмотра", - обратились к жителям столицы в ДП.

Накануне сообщалось, что в Астане был задержан 23-летний мужчина, которого подозревают в совершении краж в бутиках спортивной одежды. При просмотре камер видеонаблюдения оперативники заметили, как один из покупателей надел куртку, затем незаметно сорвал этикетку с магнитом и вышел из бутика.

Также сообщалось, что 50-летнего мужчину подозревают в краже ноутбука из шахматного центра Астаны. Раскрыть кражу удалось с помощью видеокамер.

Недавно мы писали о мужчине, который обратился в полицию Астаны с заявлением после того, как у него украли барсетку в одном из бильярдных клубов. Момент кражи также попал на видео.

До этого кассовый аппарат с деньгами вынесли из компьютерного клуба в Астане. Момент попал на виде, а 37-летнего подозреваемого задержали.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);

либо привлечением к общественным работам до 1200 часов; либо ограничением свободы до 7 лет;

либо лишением свободы до 10 лет.