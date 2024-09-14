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Кассовый аппарат с деньгами вынесли из компьютерного клуба в Астане (видео)

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Компьютерный клуб в Астане
Подозреваемый. Кадр из видео: ДП Астаны

Кассовый аппарат с деньгами вынесли из компьютерного клуба в Астане. Момент попал на видео. 37-летнего подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

По информации ведомства, в ночное время мужчина зашел в помещение и, воспользовавшись отсутствием сотрудника на ресепшене, демонтировал и забрал кассовый ящик с деньгами.

"Сотрудники полиции, изучив записи с камеры видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. Выйдя из клуба, он сломал ящик, откуда похитил 200 тысяч тенге", - рассказали в ДП Астаны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний житель города. Он дал признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело, проверяется причастность подозреваемого к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

"Департамент полиции убедительно рекомендует гражданам быть бдительными, не оставлять рабочие места без присмотра, оснащать объекты малого и среднего бизнеса камерами видеонаблюдения", - обратились в ведомстве.

Ранее в одном из магазинов Астаны украли сумку, в которой находились 1,3 млн тенге. Ее оставила на прилавке владелица торговой точки во время разгрузки товара. По данным следствия, воспользовавшись моментом, один из покупателей забрал сумку и ушел. При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось установить и задержать 34-летнего подозреваемого.

Также в столице на видео попала кража дорогих вещей из магазина. Правоохранителями был задержан 43-летний подозреваемый, который полностью признал свою вину.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2161329-kassovyy-apparat-s-dengami-vynesli-iz-kompyuternogo-kluba-v-astane-video/

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