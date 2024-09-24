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"Заглянул из любопытства": шахматный центр обокрали в Астане (видео)

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Кража в шахматном клубе Астаны
Мужчина в шахматном центре Астаны. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

50-летнего мужчину подозревают в краже ноутбука из шахматного центра Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города. Раскрыть кражу удалось с помощью видеокамер.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны сообщается о задержании мужчины, которого подозревают в совершении кражи ноутбука из шахматного центра.

"Мужчина проходил мимо здания и из любопытства заглянул внутрь. Он заметил, что в игровом зале никого нет. Воспользовавшись моментом, злоумышленник проник в помещение свободным доступом похитил ноутбук, оставленный на столе. Сотрудники шахматного центра в это время находились в своем кабинете и не заметили преступления. Вор продал похищенное имущество, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению", - рассказали в полиции.

Правоохранители с помощью видеокамер установили 50-летнего подозреваемого. По данным пресс-службы ДП, были изъяты вещественные доказательства, проводится досудебное расследование.

Сообщается, что полицией установлена причастность мужчины к другим аналогичным кражам совершенным на территории столицы. Он водворен в изолятор временного содержания.

Накануне сообщалось о мужчине, который обратился в полицию Астаны с заявлением после того, как у него украли барсетку в одном из бильярдных клубов. Момент кражи также попал на видео.

До этого кассовый аппарат с деньгами вынесли из компьютерного клуба в Астане. Момент попал на виде, а 37-летнего подозреваемого задержали.

Также в столице на видео попала кража дорогих вещей из магазина. Правоохранителями был задержан 43-летний подозреваемый, который полностью признал свою вину.

Добавим, что по ст. 188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165134-zaglyanul-iz-lyubopytstva-shahmatnyy-centr-obokrali-v-astane-video/

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