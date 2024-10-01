"Задушила одеялом": жительница Карагандинской области настаивала, что не убивала детей

Карагандинский областной суд оставил без изменений приговор женщине, осужденной на 20 лет за убийство двух своих малолетних дочерей, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале судов Карагандинской области, суд первой инстанции признал женщину виновной по ст.99 ч.3 УК за убийство двух своих малолетних дочерей и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Осужденная не согласилась с приговором и просила его изменить, переквалифицировав на статью 104 УК (Причинение смерти по неосторожности), утверждая, что умысла на убийство детей не имела.

По данным суда, у женщины было трое малолетних дочерей 2019, 2021 и 2023 годов рождения. Они проживали в селе Гагаринское Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

Утром 4 апреля 2024 года, находясь дома одна с детьми и испытывая стресс из-за недостаточного материального положения, отсутствия продуктов питания и средств по уходу за детьми, а также из-за постоянного плача со стороны детей, мать сказала двум старшим дочерям лечь на кровать. Когда девочки легли, она задушила их накрытым одеялом.

Виновность осужденной подтверждена совокупностью доказательств, исследованных судом, включая протоколы осмотра места происшествия, проверки показаний на месте, очные ставки, показания свидетелей и эксперта, вещественные доказательства и заключения экспертиз.

Судебная коллегия согласилась с выводами суда о доказанности вины и правильности квалификации действий осужденной по ст.99 ч.3 УК.

Наказание назначено в пределах санкции статьи, соразмерно содеянному, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности подсудимой.

Напомним, в апреле этого года появилась информация о том, что жительницу Карагандинской области подозревают в убийстве собственных детей. Малышей с признаками насильственной смерти обнаружили в доме, где они проживали. Детям было 2 и 4 года. Как рассказали односельчане, предположительно, они были задушены. В совершении преступления заподозрили мать погибших.

В августе в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области женщине вынесли приговор. Ее признали виновной в убийстве двух дочерей и назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.