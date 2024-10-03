Мать подозревают в убийстве ребенка в Алматинской области

В Сети появилась информация о том, что в поселке Боралдай Алматинской области женщина якобы до смерти избила собственного малолетнего ребенка с инвалидностью. Преступление прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в ИВС.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств преступления", - сообщили в ДП Алматинской области.

Ранее Карагандинский областной суд оставил без изменений приговор женщине, осужденной на 20 лет за убийство двух своих малолетних дочерей. Виновность осужденной была подтверждена совокупностью доказательств, исследованных судом, включая протоколы осмотра места происшествия, проверки показаний на месте, очные ставки, показания свидетелей и эксперта, вещественные доказательства и заключения экспертиз.

Также летом этого года резонансный судебный процесс завершился в Туркестанском областном суде - обвиняемой в убийстве двух родных детей вынесли приговор. Женщина получила 15 лет лишения свободы.