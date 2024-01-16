Сразу две магазинные кражи попали на видео в Алматы

Алматинские полицейские раскрыли сразу две кражи из магазинов. В первом случае украли кроссовки, во втором – товары народного потребления, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, в первом случае в спортивном магазине украли кроссовки, во втором – были украдены товары народного потребления на сумму 45 тыс. тенге. Оба преступления зафиксированы камерами видеонаблюдения.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений задержаны двое мужчин в возрасте 55 и 36 лет. В отношении обоих фигурантов расследуется уголовные дела по части 1 статьи 188 УК РК", – рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Он добавил, что личности задержанных также проверяются на причастность к другим возможным эпизодам.

Добавим, что, согласно части 1 статьи 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Астане во время намаза у мужчины в мечети украли телефон, который был на зарядке. Момент кражи также попал на видео.