Кража дорогих вещей из магазина попала на видео в Астане

В Астане задержали подозреваемого в краже вещей из магазинов, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции столицы. Раскрыть преступление получилось благодаря видеокамерам.

По сообщению Департамента полиции Астаны на официальной странице в Instagram, с заявлением к правоохранителям обратилась 64-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный завладел дорогими вещами, хотя собирался покупать их.

Сообщается, что задержан 43-летний подозреваемый, который полностью признал свою вину. Преступление раскрыто по камерам видеонаблюдения.

"Мужчина подозревается по 6 фактам аналогичного характера за совершения ряда мошенничеств на территории столицы. Полицейские определили, что злоумышленник совершает мошеннические действия под предлогом оплаты удаленным способом, но в последующем не оплачивает покупки", - рассказали в ДП.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас проверяется причастность подозреваемого к иным преступлениям аналогичного характера.

Недавно подозреваемого в совершении краж задержали полицейские в Медеуском районе Алматы. Полиция вменяет ему три эпизода, в том числе кражу электровелосипеда и более 1 млн тенге.

До этого сообщалось, что из шкафчика медсестры в больнице Астаны выкрали украшения почти на 1 млн тенге. В краже подозревают 20-летнего молодого человека, который проходил стажировку в качестве технического работника.

А в Усть-Каменогорске полицейские задержали подозреваемого в том, что он совершал кражи у пенсионеров под видом коммунальщика. Полицией устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Отметим, что по ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается:

штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге);

исправительными работами в том же размере;

привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

ограничением свободы на срок до двух лет;

лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.