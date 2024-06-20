Ребенок выпал из окна детского сада в Акмолинской области: малыш в реанимации (видео)

В Акмолинской области маленький мальчик выпал из окна в детском саду. По словам родных, ему не сразу оказали медицинскую помощь. Сейчас ребенок находится в реанимации, передает телеканал "Алматы".

По данным телеканала, в селе Бектау Акмолинской области из окна второго этажа частного детсада выпал 4-летний ребенок.

Видео того дня показала журналистам мама мальчика. Его сняла сотрудница учреждения за час до падения ребенка. На кадрах видно, как ребенок стоит на стульчике у окна - оно было открыто, и малыш выпал вместе с москитной сеткой на улицу.

"Даже после того, как мой сын выпал из окна, помощь не была сразу оказана. Никто не вызвал скорую. Только с садика медсестра позвонила мне и сказала: "Забери своего сына, он упал", - рассказала мама пострадавшего.

По словам родных, приехав в детский сад они сами вызвали скорую помощь. Дедушка рассказывает, что машина неотложки была сломана и врач пришел пешком. Он перевязал мальчику голову. Потом они направились в Шортандинскую районную больницу. Но и там не дождались профессиональной помощи.

"Мы приехали в больницу и искали приемный пункт. Ходили из одного здания в другое. Некому было нас принять в больнице. Начал расспрашивать, кто директор, кто дежурный врач. Никто не подошел. Мы 40 минут были в больнице. Никто не оказал нам помощь, поэтому мы вынуждены были выехать в Астану своим ходом", - заявил мужчина.

При этом отмечается, что путь от Шортандинского района до Астаны занимает как минимум полтора часа. Малыша доставили в столичную больницу уже в тяжелом состоянии. Сейчас он в реанимации.

"В итоге, с политравмами, то есть с ушибом головного мозга, с закрытым переломом левого бедра и костей черепа мальчик был госпитализирован в отделение реанимации. В настоящее время мальчик находится под наблюдением врачей. Состояние оценивается, как тяжелое, но стабилизируется. Планируется провести операцию на бедренную кость", - сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения Астаны Айжан Акай.

Директор районной больницы Шортандинского района подтвердил тот факт, что машина скорой помощи действительно была сломана.

"Рядом детский сад и больница в десяти шагах друг от друга, они даже прикреплены друг к другу. Машина была на ремонте. В итоге дали частную машину, на частной машине медсестры выехали в районный центр и отсюда уже дальше уехали в Астану. У меня есть камера в больнице, по камере мы все отследили, не было никаких 40 минут. Все произошло быстро", - отметил глава медучреждения Нурлан Шагиров.

Сейчас родные 4-летнего мальчика требуют наказать не углядевших за ребенком воспитателей детсада и медиков Шортандинской районной больницы, которые не сумели вовремя оказать необходимую помощь. Тем не менее, как выяснили корреспонденты телеканала, воспитатели детского сада пока продолжают работать.