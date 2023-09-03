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Кокпар на трассе в честь дня рождения детей устроил житель Алматинской области

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Кокпар на трассе в Алматинской области
Кокпар на трассе в Алматинской области. Кадр из видео: instagram.com/baurzhan__alenov

Вчера в полицию города Қонаев сообщили о кокпаре, организованном на трассе "Алматы – Оскемен". Об этом написал в своем официальном Instagram-аккаунте глава ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Так, по данным начальника регионального ДП, вчера в 21:40 в УП города Қонаев поступило сообщение о том, что группа людей передвигалась на лошадях вдоль автодороги республиканского значения "Алматы – Оскемен".

Всадников заметили возле кафе "Береке" в городе Қонаев.

"Установлено что, 2 сентября 2023 года гражданин К. 1979 года рождения в честь дня рождения своих детей на окраине города Қонаев организовал национальное спортивное мероприятие Кокпар, где приняли участие спортсмены других районов", – заявил Бауржан Аленов.

При этом глава ДП Алматинской области опубликовал видео, на котором заметно, как по дороге среди машин действительно скачут люди на лошадях.

Отмечается, что сейчас организатор и участники мероприятия установлены и доставлены в УП города Қонаев. Все они были привлечены к административной ответственности по статье 434, статье 406, а также по части 5 статьи 590 КоАП РК.

При этом в видео также присутствует извинение организатора мероприятия.

Добавим, что согласно статье 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

При этом, по статье 406 КоАП РК, нарушение законодательства РК в области ветеринарии также влечет штраф на физических лиц штраф в размере 20 МРП.

Кроме того, по части 5 статьи 590 КоАП РК, управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, влечет штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035052-kokpar-na-trasse-v-chest-dnya-rozhdeniya-detey-organizoval-zhitel-almatinskoy-oblasti-video/

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