Скачущая в центре Астаны лошадь попала на видео

Лошадь в центре Астаны. Кадр из видео: t.me/myastanacity

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлели лошадь, скачущую по улицам Астаны. Происходящее прокомментировали в департаменте полиции Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик с лошадью, скачущей по оживленной дороге в Астане, появился в Telegram-канале "Астана - Что? Где? Когда?". В описании к посту говорится, что животное заметили на проспекте Кабанбай батыра.

Происходящее прокомментировали в столичном департаменте полиции.

"Сегодня в 07:21 на канал "102" Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Улы Дала и Туркестан бегает лошадь. На место был направлен наряд полиции. Сотрудниками полиции лошадь сопровождена в безопасную местность. Информация передана ГКП на ПХВ "Астана Ветсервис" акимата Астаны.

Столичными полицейскими активизирована профилактическая и разъяснительная работа с владельцами сельскохозяйственных животных по порядку выпаса и содержания. На постоянной основе участковыми инспекторами полиции близлежащих пригородных населенных пунктов проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов нарушений выпаса животных", – сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДП Астаны.

Напомним, в августе 2021 года автомобилисты засняли бегущих по встречной полосе движения лошадей на Ташкентском тракте в Алматы. В полиции тогда сказали, что владельца животных привлекут к ответственности по двум административным статьям.

В сентябре этого же года жители южной столицы заметили прогуливающихся по проспекту Аль-Фараби возле Парка Первого Президента лошадей. В ноябре 2021 года пасущиеся на проезжей части в ночное время животные вызвали возмущение у горожан. По словам людей, это могло привести к ДТП.

В марте прошлого года в одном из алматинских автобусов мужчина перевозил с собой лошадь, что вызвало резонанс в соцсетях. Его оштрафовали.

В конце октября житель Алматы вновь засняли на видео лошадей, гуляющих около Парка Первого Президента. Жители пожаловались на то, что животные создавали аварийные ситуации на дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021260-skachuschaya-v-tsentre-astany-loshad-popala-na-video/