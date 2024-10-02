За порчу плаката с фотографией участкового оштрафовали жительницу Костаная

Жительницу Костаная оштрафовали на 185 тыс. тенге за то, что она написала нецензурные слова на плакате с изображением участкового полицейского, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации официального медиапортала МВД Polisia.kz, в Костанае оштрафовали 21-летнюю девушку, которая на плакате с изображением участкового написала нецензурные слова.

"Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов, где камеры наблюдения зафиксировали, как две девушки заходят в лифт. Одна из них, вооружившись маркером, с испортила плакат, который предназначался для информирования жителей о работе участкового. По видео правонарушительницу быстро установили", - сообщили в МВД.

По данным полиции, девушка состоит на учете и ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

"Осквернение мест общего пользования, как в этом случае, приравнивается к мелкому хулиганству. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) или арест на срок до 20 суток", - добавили в полиции.

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