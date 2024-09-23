Вандалы испортили инсталляцию к Новому году в Караганде

В парке Пришахтинска сотрудники начали подготовку к зимнему сезону, но неизвестные вандалы повредили недавно оформленную инсталляцию, передает ekaraganda.kz.

В управлении парками и скверами Караганды сообщили, что столкнулись с актами вандализма в парке Пришахтинска.

Работники ведомства заранее начали готовить элементы декораций к зиме. Одна из инсталляций была украшена мишурой, но ночью неизвестные повредили заготовку, усложнив тем самым работу сотрудников.

"В парке Пришахтинска рядом с нашей слесарной мы установили новогоднее оформление и начали украшать его мишурой. После завершения оформления эта инсталляция должна была храниться на складе парка Пришахтинска, поскольку транспортировка таких хрупких объектов крайне неудобна. Однако после одной ночи мишура оказалась местами порванной. Что заставляет людей портить имущество? Кому приносит удовольствие разрушать то, что создается с любовью?" - задались вопросами в управлении.

В ведомстве призвали жителей города уважительно относиться к чужому труду и предотвращать акты вандализма.

Добавим, что согласно ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в Сети появилось видео из микрорайона Орбита-3 в Алматы. Мужчина переломал зеркала больше чем на 10 машинах. В полиции сообщили, что подозреваемый установлен и задержан.

А в конце июня вандала наказали за разбитое лобовое стекло чужой машины в Астане. Нарушителем оказался 71-летний мужчина.