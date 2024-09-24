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Эзотерика

Вандалы разрушили часть фонтана в парке Темиртау (фото)

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Обновленный фонтан в Парке "Восток" в Темиртау
Фонтан. Фото: instagram.com/parkvostok/

Недавно отреставрированный фонтан в Зимнем саду парка "Восток" в Темиртау был поврежден вандалами всего через месяц после открытия, передает NUR.KZ со ссылкой на парк.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте парка в Instagram, обновленный фонтан создавал уютную атмосферу, а в его чашах были размещены фигурки различных животных. Однако одна из них — декоративная лягушка — была испорчена.

"В Зимнем саду произошел акт вандализма. Недавно были проведены работы по восстановлению фонтана, и фонтан был запущен. К сожалению, декоративная лягушка, которая стала частью фонтана, была повреждена, а ее поверхность разрушена. Просим вас ценить труд, время сотрудников парка!" – обратились в пресс-службе организации.

Последствия действий вандалов в парке "Восток"
Последствия действий вандалов. Фото: instagram.com/parkvostok/

Руководство парка призвало горожан бережно относиться к парковым сооружениям и предотвращать акты вандализма.

Добавим, что согласно ч.1 ст. 147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в парке Пришахтинска сотрудники начали подготовку к зимнему сезону, но неизвестные вандалы повредили недавно оформленную инсталляцию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165307-vandaly-razrushili-chast-fontana-v-parke-temirtau-foto/

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