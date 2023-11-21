Студентка из Астаны заявила о домогательствах: ситуацию прокомментировал ректор вуза

Ранее студентку столичного медвуза сообщила, что к ней приставал преподаватель. Вчера ситуацию на своей странице в прокомментировал ректор вуза Камалжан Надыров, передает NUR.KZ.

"Уважаемые коллеги, студенты! Как и обещал, делюсь с вами информацией о ходе служебного расследования и принимаемых решениях касательно инцидента, произошедшего на днях между студенткой и преподавателем нашего вуза.

Как вам уже известно, с первого дня мною создана специальная Комиссия по всестороннему изучению данного случая. Изначально моя позиция как ректора конкретная – провести прозрачное, непредвзятое расследование и вынести справедливое решение.

После нескольких дней разбирательств и изучения доводов всех сторон, Дисциплинарной Комиссией принято решение вынести рекомендацию об увольнении данного преподавателя. Мною данное решение поддержано", – заявил ректор НАО "Медицинский Университет Астана".

Он отметил, что поводом для вынесения столь строгого решения послужил ряд нарушений внутренних нормативных документов, а именно – нарушение Кодекса корпоративной культуры и этики и Академической политики университета, где четко прописаны все права и обязанности преподавателей.

Также Камалжан Надыров подчеркнул, что вузом будут приняты меры по оказанию профессиональной юридической и психологической помощи данной студентке.

"Помимо этого, будут приняты все необходимые действия, направленные на исключение подобных случаев впредь, а именно: создание телефона и ящика доверия, посредством которых, любой студент или сотрудник может анонимно обратиться с заявлением. На постоянной основе будут проводиться лекции для коллектива и студентов с приглашением экспертов в области превенции случаев харассмента (с английского "harassment" – "домогательство" – прим. ред.)", – отметил он.

Кроме того, по словам ректора, будут доработаны внутренние положения, регламентирующие права и обязанности преподавателей и студентов в вузе.

"Скажу честно, решение было непростым. Но данным решением я хотел бы обратиться к своему уважаемому коллективу и студентам. Уверен, что наш коллектив, это высококвалифицированные педагоги и клиницисты, которые преданны своему делу и для которых небезразлично будущее нашего университета. Мы всегда отстаиваем честь и белизну наших халатов! Важно всем понять, что в нашей стране взят курс на выстраивание справедливого общества, где нет места каким-либо ущемлениям прав и свобод человека. И руководство вуза будет и впредь строго придерживаться данного курса", – подчеркнул Надыров.

Напомним, ранее студентка НАО "Медицинский университет Астана" заявила, что к ней приставал один из преподавателей вуза.

По ее словам, мужчина, оставшись с ней наедине в кабинете, под предлогом проверки здоровья начал трогать девушку в интимных местах.

По этому факту полицейские завели уголовное дело по статье 121 УК РК, согласно которой действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.