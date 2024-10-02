Перенес операцию и болел во время ареста: бывший главный архитектор Алматы выступил в суде

В СМУС продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главного архитектора Алматы Алмаса Ахмеджанова. Сегодня подсудимый ответил на вопросы сторон, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе допроса выяснилось, что бывший архитектор на момент ареста был серьезно болен. Он утверждает, что после перенесенной операции нуждался в реабилитации, а в СИЗО ему эту возможность не предоставили.

Вину Ахмеджанов по первому эпизоду не признает. Судья напомнил, что последствия незаконного строительства ЖК принесли ущерб государству в размере 155 млн тенге.

Следствием установлено, что Ахмеджановым в 2021 году на индивидуальный жилищный участок было выдано повторное АПЗ для ТОО, по заказу которого строился ЖК.

При этом в АПЗ были внесены сведения о наличии технических условий на водоснабжение от ТОО "РП Водоснаб", тогда как в заявлении о выдаче АПЗ не был приложен договор о сотрудничестве с данным юридическим лицом.

По словам прокурора, эскизный проект был выдан на один земельный участок, тогда как строительство ЖК велось на двух земельных участках. Несмотря на все нарушения при процессе строительства, АПЗ было направлено на подпись Ахмеджанову, хотя районный архитектор отказала в согласовании АПЗ.

В ходе допроса прокурор задал вопрос о праве на индивидуальное жилищное строительство для возведения ЖК. Сторона обвинения утверждает, что Алмасхан Ахмеджанов согласовал разрешительные документы на строительство ЖК на участке земли с целевым назначением ИЖС.

Ахмеджанов ответил, что в порядке оказания государственных услуг установлены специальные ограничения.

"То есть, собственник индивидуального жилого дома имеет право использовать свою территорию или строить там жилые здания по своему усмотрению. Мы не являемся экспертами и не можем давать ответы.

Это значит законодательством запрещено влезать на объекты индивидуального жилищного строительства", - пояснил бывший архитектор.

На вопрос прокурора о причинах отказа в выдаче АПЗ Ахмеджанов говорит, что в его задачи это не входило.

"Данный вопрос, скорее всего, к тем районным исполнителям-архитекторам. Когда материалы приходят на обработку, районные архитекторы им отказывают. До меня это не доходит. Моя основная задача - это соблюдение требований по генеральному плану проекта", - заявил подсудимый.

"То есть, вы хотите сказать, что вы не в курсе, что в районе архитекторы какие-то отказывают, какие-то согласуют?" - задал вопрос прокурор.

На что Ахмеджанов ответил, что этим занимаются местные районные службы, а он контролировал с точки зрения "администрирования всего управления".

По его словам, без подписи центрального исполнительного органа, в этом случае - районного архитектора - документы не подписываются.

Более того, подсудимый отметил, что ни разу не подписывал электронные документы со своего компьютера, а делали это за него работники.

Дело Алмасхана Ахмеджанова

Напомним, бывший руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы был задержан в июле прошлого года. Он подозревался в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Кроме того, Ахмеджанова подозревали в том, что в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов), он способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости.

В интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах экс-руководитель незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов. Его арестовали на два месяца.

Согласно оценкам, в общей сложности государству был причинен ущерб в 487 млн тенге.

В июле текущего года дело бывшего главного архитектора Алматы передали в суд.

На этой неделе в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Ахмеджанова. Также сообщалось, в чем обвиняют бывшего главного архитектора города.